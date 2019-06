Cuatro de cuatro para el Frente de Todos Nacionales 18 de junio de 2019 Redacción Por Festejó en Santa FE, Tierra del Fuego, San Luis y Formosa, con el ojo puesto en octubre

BUENOS AIRES, 17 (NA).- Con la vista puesta en las elecciones nacionales, el peronista Frente de Todos festejó en los cuatro comicios provinciales de este domingo, con especial entusiasmo en Santa Fe, donde el PJ recuperó el control de la provincia y la victoria se interpretó como una señal hacia octubre.

La Casa Rosada recibió los resultados con preocupación por Santa Fe, donde albergaba la expectativa de que el socialismo quedara en el poder, en coincidencia con una jornada complicada por el histórico apagón que afectó a todo el país.

El postulante presidencial del PJ, Alberto Fernández, celebró los triunfos del espacio y llamó a trabajar "juntos para construir un país más justo y solidario, y para que la esperanza vuelva en toda la Argentina".

Pasadas las 22:00, en su cuenta de Twitter el ex jefe de Gabinete felicitó a Gildo Insfrán por su séptimo mandato consecutivo en Formosa, a Alberto Rodríguez Saá por su reelección en San Luis, y a Omar Perotti por desbancar al socialismo y regresar Santa Fe al control peronista.

Fernández no habló del resultado en Tierra del Fuego, donde el escrutinio era lento y peleado entre la gobernadora actual, Roxana Bertone, y el candidato del kirchnerismo, Gustavo Melella.

De todas formas, cualquiera sea el desenlace en la provincia del sur, el Frente de Todos sumará un gobernador, ya que ambos respaldan al ex jefe de Gabinete.

La victoria más contundente del PJ se produjo en Santa Fe, donde el senador Perotti, quien logró aglutinar a todos las vertientes del PJ detrás de su postulación, le ganó la pulseada al oficialista socialista Antonio Bonfatti y recuperó el distrito, que a nivel nacional representa el 8,3% del padrón.

Ese triunfo fue interpretado en el Frente de Todos como una buena señal de cara octubre, teniendo en cuenta que en 2015, el peronismo había quedado tercero y la pelea había sido reñida entre el PRO y el PS.

En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá logró su reelección, al imponerse sobre el postulante de la Casa Rosada gobernador sobre Claudio Poggi, y dejar en tercer lugar a su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá.

Insfrán, por su parte, le dio la victoria que se esperaba en Formosa y cosechó su sexta reelección consecutiva, tras llegar al Ejecutivo local en 1995.

Pasadas las 23:00 y con el 9,8% de las mesas escrutadas, el kirchnerista Melella se imponía ante Bertone con el 46,9% de los votos contra el 41,7%.