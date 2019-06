Los Pumitas no pudieron con Australia en semifinales Deportes 18 de junio de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO CLARIN SIN FINAL./ Los chicos argentinos no tuvieron el rendimiento del partido anterior.

La Selección argentina Sub 20, Los Pumitas, perdió ayer ante su similar de Australia por 34 a 13 y se quedó sin poder disputar la final del Mundial de la categoría que se realiza en Rosario y Santa Fe. El equipo argentino había accedido a las semifinales tras vencer a Francia, pero chocó contra los Wallabies, quienes dominaron de manera contundente el partido.

El primer tiempo fue favorable a los oceánicos que se fueron adelante en el marcador 17 a 13, y en el complemento, con un hombre menos por la expulsión (dos amonestaciones) de Michael McDonald, la visita marcó otros 17 puntos, mientras que los argentinos no pudieron mover el tanteador.

Dos tries, con conversiones, en la etapa final le dieron a los australianos la ventaja necesaria para quedarse con el partido, en el que los argentinos nunca pudieron estar cómodos. A Los Pumitas les queda el consuelo de poder disputar el tercer puesto ante Sudáfrica, que perdió con Francia 20 a 7.

Por su parte, Gales venció con lo justo a Nueva Zelanda (8-7) y enfrentará a Inglaterra en la búsqueda del 5° puesto. La Rosa se impuso 30-23 a Irlanda, que irá por el 7° lugar ante los Baby Blacks. Italia se salvó de jugar por el descenso con su triunfo por 26-19 ante Italia.

Los Pumitas (13): 1-Thomas Gallo, 2- Pablo Dimcheff, 3- Francisco Coria, 4- Manuel Bernstein, 5- Lucas Bur, 6- Juan Cruz Pérez Rachel, 7- Juan Martín González, 8- bautista Pedemonte, 9- Gonzalo García, 10- Joaquín de la Vega Mendía, 11- Mateo Carreras, 12- Gerónimo Prisciantelli, 13- Juan Pablo Castro, 14- Rodrigro Isgro, 15- Ignacio Mendy.

Cambios: ST: 7' Francisco Minervino por Coria, 14' Marcos Moneta por Isgro, 25' Tomás Acosta Pimentel por Prisciantelli y Jerónimo Gómez Vara por Pérez Rachel, 26' Nicolás Roger por De la Vega Mendía, 27' Francisco Calandra por Gallo, 29' Joaquín Pellandini por García, 33' Mariano Muntaner por Dimcheff.

Australia (34): 1- Angus Bell, 2- Lachlan Lonergan, 3- Josh Nasser, 4- Michael Wood, 5- Trevor Hosea, 6- Harry Wilson, 7- Fraser McReight (C), 8- Will Harris, 9- Michael McDonald, 10- Ben Donaldson, 11- Mark Nawaqanitawase, 12- Noah Lolesio, 13- Semisi Tupou, 14- Sione Tui, 15- Isaac Lucas.

Cambios: ST: 1' Henry Robertson por Tui, 15' Nick Frost por Hosea.

Puntos en el primer tiempo: 11' penal de Donaldson (A), 20 y 29' penales de De la Vega Mendía (LP), 22 y 37' tries de Wilson y McDonald convertidos por Donaldson (A), 40' try-penal (LP). Resultado parcial: Los Pumitas 13-17 Australia.

Puntos en el segundo tiempo: 4' try de Lonergan convertido por Donaldson (A), 14' try de Donaldson convertido por él mismo (A), 37' penal de Donaldson (A).

Amonestados: 19' McDonald (A) Expulsado: 40' McDonald (A).