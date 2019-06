En femenino, a ganar en la última fecha Deportes 18 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El sábado se jugó la quinta fecha de la Copa Santa Fe de básquet femenino, en la que Ben Hur perdió frente a San Lorenzo de Tostado como visitante por 69 a 54. Los parciales fueron 17-11, 25-29 y 37-46.

El equipo local ganó el último parcial por 32 a 8, es decir que anotó en los últimos 10 minutos casi los mismos puntos que había convertido en 30. Lo doloroso para la BH es que su rival pudo ganarle por más puntos de diferencia que lo había hecho el equipo de Gustavo Casazza en la primera rueda, cuando se ganó por 12 (57 a 45). Esto determina que en caso de empate tenga ventaja Tostado, lo cual le garantiza el segundo lugar detrás del ya clasificado Ben Hur de Rosario.

Para el elenco rafaelino la expectativa es ganar en la última fecha ante Alma Juniors para ser uno de los dos mejores terceros que pasarán a cuartos de final.

Los puntos rafaelinos fueron convertidos por: Cecilia Giorgetti 16; Laura Rébola 12; Andrea Rébola 11; Marcia Castoldi 10; Delfina Astrada 3; C. Castillo 1 y Marianela Gauna 1. No convirtió Aixa Bordet. En el local fue goleadora Goetschi con 23 y la ex BH Valentina González le siguió con 21.

En el otro partido de la Zona C, Ben Hur de Rosario venció a Alma Juniors por 79 a 34. El equipo rosarino suma 10 puntos, San Lorenzo 8, Ben Hur de Rafaela 7 y Alma Juniors 5.



RESTO DE LA FECHA

En la zona A, Atalaya superó como local a Independiente de Ataliva por 96 a 41 y mantuvo la punta y el invicto con 10 unidades, mientras que su rival tiene 5 puntos. En la visita terminaron con 10 unidades Melina Bravo y Estefanía Kipes. En un duelo clave, Racing de San Cristóbal doblegó a Unión de Sunchales por 65 a 55 y logró la diferencia que buscaba de cara a la clasificación en el segundo lugar. Racing tiene ahora 8 unidades y Unión quedó con 7. Para las locales hizo 37 puntos María Cecilia Acevedo y en la visita anotaron 16 Bergese y Lentore. La última fecha tendrá a Atalaya con Racing y a Independiente ante Unión.

Mientras tanto, en el grupo B Talleres de Villa Gobernador Gálvez extendió su racha al imponerse a Santa Rosa de Santa Fe por 62 a 50. Por su parte, Libertad de Sunchales le ganó en Rosario a Central por 60 a 56. Las visitantes contaron con 19 de Mariana Ronco, 11 de Sol Paz y Yesika Yost. Talleres reúne puntaje perfecto con 10 unidades, mientras que Libertad tiene 8 unidades, Santa Rosa 7 y Central 5.

En la jornada de cierre Central enfrentará a Talleres y Santa Rosa a Libertad.



MAZA EN LA SELECCION U17

La selección U17 femenina ya está trabajando de cara al Sudamericano que se disputará en Colombia. Para medirse con las rivales continentales del 28 de octubre al 3 de noviembre, Hernán Amaya y su staff técnico citaron a la segunda convocatoria de la categoría. Las chicas se reunieron en el Club Temperley ayer, pero se entrenarán, al igual que la U19 que irá a Tailandia, en el predio Parque Eva Perón del Municipio de Lomas de Zamora, hasta el 22 del mismo mes. Al igual que en la primera citación hay jugadoras de siete provincias distintas, entre ellas Milagros Maza de Libertad de Sunchales.