La polarización que no se dio en Rafaela Locales 18 de junio de 2019 Por Fernando Algaba A la luz de los resultados de las elecciones generales con el 100% de las mesas computadas, la polarización entre las dos principales fuerzas políticas que perfilaban las PASO finalmente no se dio y el voto útil que pregonaba Leo Viotti no resultó tan eficaz.

FOTO M. LIOTTA ENFOQUES. Los resultados de las elecciones permiten evaluar lo que se pensaba podía pasar y lo que finalmente sucedió.

En el análisis previo a las generales se observaba un escenario que podía ser de polarización entre Luis Castellano (Juntos) y Leonardo “Leo” Viotti (Cambiemos) según perfilaban las PASO del 28 de abril con una sumatoria de prácticamente el 37% de los votos válidos cada uno con mínimas diferencias a favor de Cambiemos. Con menores chances aparecían Fernando Muriel (FPCyS), que había obtenido prácticamente un 18% de los votos válidos y Oscar Gasparotti (Podemos), con poco más del 2%, es decir chances nula.

También se hacían otros análisis donde se podían plantear otro tipo de escenarios, en los que por ej. si se analizaban los resultados obtenidos individualmente la polarización se daría más bien entre “Leo” Viotti y Fernando Muriel, quienes obtuvieron prácticamente el 18% de los votos válidos favoreciendo la candidatura del actual intendente Luis Castellano que con sus votos estuvo poco arriba del 34% y donde el voto opositor se dividiría entre los primeros mencionados mayoritariamente, e incluso en porcentajes ínfimos hacia Oscar Gasparotti.

Finalmente, a la luz de los resultados de las elecciones Generales con el 100% de las mesas computadas, la polarización entre las dos principales fuerzas políticas que perfilaban las PASO finalmente no se dio y el voto útil que pregonaba “Leo” Viotti no resultó tan eficaz. El Intendente Luis Castellano con una importante brecha de prácticamente el 10% de los votos válidos obtenidos sobre su principal contrincante “Leo” Viotti y a más del 20% de Fernando Muriel, logra su tercer mandato consecutivo. Errores propios como lo ocurrido con Lalo Bonino, factores ajenos como la negativa percepción de la gestión nacional en materia económica afectando la impronta triunfalista de Cambiemos y la división del voto opositor principalmente con Fernando Muriel, impidieron que aquel recordado “huracán” Viotti del 2017 pudiera conseguir el ansiado “Sillón de Giménez”. Sin embargo de premio consuelo les queda, principalmente a la UCR local, el haber conseguido 2 bancas en el Concejo Municipal, donde sumarán en total contando los actuales a 4 concejales del mismo partido centenario, quienes probablemente comanden el destino de la devaluada Cambiemos que seguirá siendo mayoría opositora en el legislativo local.

Hubo un aumento en la participación electoral en relación a las PASO, pese a que el clima no acompañaba para nada y el inédito corte de luz, pasando de 68,89% a 71,42%, sumando unos 2000 votos válidos más. Si se toma individualmente “Leo” Viotti fue el que más votos incrementó pasando de un 18% prácticamente a un 33%, ahora bien si se toma la sumatoria de la fuerza política, ésta mermó en un 4% de los votos válidos obtenidos. En cambio el ganador Luis Castellano creció de un 34% obtenido en las PASO a un 42% prácticamente obtenido en las Generales y si se toma la sumatoria de la fuerza política pasó de un 37% a un 42%, en ambos caso hubo un crecimiento que superó las expectativas del análisis que lo veían como un techo electoral. En relación a sus 2 elecciones anteriores estuvo prácticamente un 4% por debajo de las Generales del 2015 y prácticamente similar a lo obtenido en las Generales de 2011.

En el caso de Fernando Muriel el crecimiento fue muy poco, de casi el 2% pasando de un 18% a un 20% prácticamente de los votos válidos obtenidos.

Un interrogante que queda en el aire para las fuerzas opositoras es que hubiera pasado si hubiesen ido todos juntos, algo difícil en la práctica, ¿habría asegurado la victoria de la oposición? Pese a que con el diario del lunes uno podría pensar que sí, nadie lo puede asegurar porque implicaría otros análisis en el comportamiento electoral.

En conclusión, tomando los resultados que obtuvieron también en la categoría a concejal, gobernador y senador fue la noche soñada del peronismo rafaelino.