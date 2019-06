El apagón le costará al Estado U$S 3,5 millones Nacionales 18 de junio de 2019 Redacción Por Es por el mayor costo que implica reemplazar la energía hidroeléctrica por térmica. Por su parte, Lopetegui aseguró que hay "cero" posibilidades de que vuelva a ocurrir un apagón masivo en la Argentina.

FOTO ARCHIVO APAGON. Causó pérdidas económicas a comerciantes.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La falla en el sistema eléctrico que provocó el inédito apagón del domingo implicará un costo de U$S 3,5 millones para el Estado dado el reemplazo de energía hidroeléctrica por térmica. Funcionarios del Gobierno brindaron una conferencia de prensa en la que dieron algunas precisiones respecto del impacto económico que tendrá el masivo corte e indicaron que se limitará en forma "preventiva" la potencia energética de la línea Litoral para "evitar" una nueva falla.

Señalaron así que la energía hidroeléctrica, proveniente de Brasil, será sustituida por energía térmica, lo cual implicará un costo adicional, aunque consideraron que es una suma "marginal".

Se trata de un monto equivalente a U$S 3,5 millones, según estimaron las voces oficiales, quienes subrayaron que recaerá en el Estado y en los grandes usuarios.

De la conferencia participaron Juan Garade, secretario de Recursos Renovables; Juan Luchilo, subsecretario del Mercado Eléctrico; y Carlos Pereyra, director General de Transener.

Con relación a la posibilidad de que las empresas tengan que afrontar algún tipo de multa tras el apagón, sostuvieron que hasta no contar con los datos y conclusiones del informe solicitado a especialistas para investigar las causas de lo ocurrido, no habrá una resolución al respecto.

Mientras la administración de Mauricio Macri aguarda esos análisis, los funcionarios aseguraron que la limitación de la potencia energética de la línea Litoral tiene el fin de "bajar el riesgo" de un nuevo corte.

Si bien destacaron que el suministro eléctrico fue normalizado, más de diez mil hogares presentaron interrupciones en el servicio a lo largo de este lunes.

La investigación aún está en proceso, pero en primera instancia rechazaron la posibilidad de que la falla sea "un ciberataque o sabotaje" al argumentar que hasta el momento no fueron encontrados "elementos que permitan decir eso", mientras consideraron que fue causado por un motivo "técnico".



NO HAY POSIBILIDAD

DE OTRO APAGON

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, aseguró este lunes que hay "cero" posibilidades de que en poco tiempo vuelva a ocurrir un apagón masivo como el que afectó el domingo a la mayoría de las provincias de la Argentina y zonas de países limítrofes.

El funcionario ratificó que dentro de aproximadamente 15 días se van a conocer las causas que provocaron el corte eléctrico, al tiempo que resaltó que ese tipo de incidente "no se puede repetir".

"Esto es algo extraordinario. Es algo muy grave que no debería haber pasado, que no debe pasar", manifestó Lopetegui en diálogo con radio La Red.

Al igual que lo hizo durante una conferencia de prensa que brindó el mismo domingo, el secretario de Energía remarcó que todavía no va "a decir ninguna hipótesis" sobre lo sucedido porque el Gobierno aún carece de la información necesaria para poder hacerlo.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el problema surgió luego de que sufriera una sobrecarga una de las líneas de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande con la red nacional.

"Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema, es imposible haber tenido una alerta porque no hay intervención humana, lo hacen las computadoras. Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar", detalló el funcionario. .

En este sentido, Lopetegui remarcó que la red "tiene exceso de capacidad de generación", pero que "nunca había ocurrido esto en la historia" del país.

"Lo que pasó fue un hecho inesperado pero previsto, para el que los operadores del sistema estaban preparados", cerró el jefe de la cartera energética.