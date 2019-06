El emoji del mate ya llegó a twitter Información General 18 de junio de 2019 Redacción Por CBSé fue la primera en lanzar esta petición en el 2015.

Después de tanta espera, el emoji del mate ya se puede usar en Twitter, pero sólo en la versión web y desde Chrome. Al resto de las plataformas irá llegando gradualmente. Es el caso de WhatsApp estará disponible en diciembre. El esperado logo de la infusión se sumó junto a otros 229 emoticones, donde aparece por ejemplo el cubito de hielo, un flamenco y el waffle, entre otros.

Si bien son muchos los emojis de comida y bebida, hace 5 años CBSé descubrió que el gran ícono cultural argentino no está entre ellos y comenzó una iniciativa para conseguirlo, siendo el Emoji del Mate uno de los más pedidos por los argentinos, ya que es una de las bebidas preferidas y más representativas del país.

En 1995 se registró el primer emoji: un corazón de diseño sencillo. Pero el gran paso llegó en 2010, cuando los emojis pasaron a incorporarse a Unicode, el sistema estándar para caracteres. En la actualidad existen 1.088 emojis y son cada vez más utilizados en WhatsApp y todas las redes sociales. Solo por dar un ejemplo, a diario en Facebook se emplean más de 60 millones de Emojis y en Messenger, más de 5.000 millones.



CAMINO RECORRIDO POR CBSÉ

En 2015 CBSé lanzó la petición en el sitio Change.org https://www.change.org/p/unicode-un-emoji-para-el-mate para que esta infusión tan argentina tenga su emoticón en las redes sociales.

En 2018 la yerbatera participó activamente de la convención Emojicon BK 2018 en Nueva York, que busca elegir los nuevos emojis para los años siguientes. El equipo de CBSé acompañó a los cinco argentinos que se reunieron para darle forma al proyecto y presentar el Emoji para el Mate ante el Consorcio Unicode, la organización que estandariza los emoticones.

“Compartir un mate es reunir lo bueno, por eso no importa si lo hacés entre amigos, la familia, en el trabajo, en la universidad o en cualquier parte del mundo, lo importante es todo aquello que se transmite a través de él. Por ello, desde el 2015 soñamos arrancar con esta idea para que también se pueda compartir el mate en forma virtual. Comenzamos este recorrido juntando firmas en Change.Org, hicimos degustaciones en la Emojicon BK para que los americanos probaran el mate y hasta fuimos a las oficinas de Unicode con un gaucho bien argentino” resumió Sol Orquera, Directora de Marketing y Comunicación de CBSé.

Aún no hay una fecha confirmada pero sí se sabe que en el próximo mes comenzarán a aparecer los nuevos emojis en las distintas redes sociales. Por supuesto que se lo espera más que nada para WhatsApp, pero también podrá usarse en Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas y redes sociales que tengan chat.



