Lluvia y lloviznas en una semana corta Locales 18 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Salimos de un feriado y prácticamente nos metemos en otro. Con toda la carga de las elecciones encima, del fin de semana y con los chicos (en su gran mayoría) que no tendrán clases en la mañana de hoy justamente porque las aulas no están en condiciones tras una nueva jornada electoral.

Todo acompañado por un mal clima, que ya nos recibió con unos 10 mm, juntando domingo y lunes y con chaparrones aislados que complican la cuestión.

La inestabilidad promete seguir toda la mañana de hoy, no sólo en Rafaela, sino en toda la zona y en gran parte del centro del país. Cerca del mediodía el clima comenzaría a mejorar y según los expertos, esta tarde, tardecita, aparecerían las primeras mejoras en días.

Pero... ¿Esto ha sido todo? Lamentablemente no. Las buenas condiciones climáticas se estirarían hasta el viernes, a lo sumo el sábado, donde otra masa de aire húmedo azotaría, provocando inestabilidad. Tendremos que hacer magia para que seque la ropa...



JUEVES FERIADO

Recordemos que este jueves será feriado por el Día de la Bandera y que no habrá actividad en el comercio, debido a la Ley Nº 13.441 que establece que en los feriados nacionales los comercios deberán estar cerrados.