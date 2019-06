Senadores del PJ buscan al sucesor de Pichetto Nacionales 18 de junio de 2019 Redacción Por El bloque está integrado por 21 legisladores. La semana pasada optaron por abandonar el nombre "Argentina Federal" para adoptar uno que los identifique al PJ.

FOTO ARCHIVO NA PICHETTO. Su sorpresivo pase al Gobierno dejó sin liderazgo a su bloque.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La elección del nuevo presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista, tras la renuncia de Miguel Pichetto, será uno de los principales temas que se tratará en la reunión que mañana celebrará el cuerpo, además de la posición a tomar con respecto al Consejo de la Magistratura.

Los senadores se reunirán a las 12:00 y los candidatos naturales para ocupar la bancada dejada por quien se convirtió en candidato a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por el presidente Mauricio Macri son el cordobés Carlos Caserio, el formoseño José Mayans y la entrerriana Sigrid Kunath, que ya son autoridades de la bancada.

Los senadores del PJ habían mantenido un primer encuentro la semana pasada, cuando Pichetto efectivizó su renuncia.

Mayans es el más cercano de los tres al bloque del Frente para la Victoria que integra la ex presidenta Cristina Kirchner, por lo que se fortalece la posibilidad de que a partir de ahora haya mayor coordinación entre las dos bancadas.

En el encuentro de la semana pasada, al que asistieron apenas 11 de los 21 legisladores que integran el bloque, los senadores y senadoras decidieron abandonar el nombre "Argentina Federal" para adoptar uno que los identifique con el Partido Justicialista.

También se estableció no avanzar por el momento en la unificación del bloque del PJ con el del Frente para la Victoria pero sí reconocieron que empezaría a haber "mayor afinidad" con la bancada de la ex presidenta.

Además, muchos de los senadores que integran el bloque ya mantuvieron conversaciones individuales con el candidato presidencial del Frente De Todos, Alberto Fernández.

Otro de los puntos que quedó pendiente fue la posible reincorporación de los tucumano José Alperovich y Beatriz Mirkin, que se había alejado del bloque por diferencias con Pichetto.

Uno de los temas centrales de la reunión será el Consejo de la Magistratura, donde Pichetto tiene un asiento como representante del Senado por la oposición, lo que supone que debería dejarle el lugar a alguien del bloque justicialista.

Sin embargo, el flamante candidato a vicepresidente por "Juntos por el Cambio" ya advirtió que no abandonaría su lugar en el órgano encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces, por lo que será un punto de discusión en la reunión del martes.