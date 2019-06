Llegó el nuevo Ford Mondeo híbrido Automotores 18 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Llegó a la Argentina la variante híbrida del Ford Mondeo, el sedán más grande que la marca comercializa en el país (y Europa) y que además de mecánica estrena nivel de equipamiento. El nuevo Ford Mondeo Híbrido utiliza un motor naftero 2.0L de ciclo Atkinson con 141 CV y 174 Nm asociado a otro impulsor eléctrico de 120 CV y 240 Nm. Procesando todo con una caja del tipo CVT el resultado final son 188 caballos y 300 Nm ya que en los sistemas híbridos las potencias y fuerzas no se suman de manera directa.

Si bien la marca no especificó más sobre la batería del Ford Mondeo Híbrido, si aclaró que su tecnología es de Litio Ion y que en modo 100% eléctrico permite circular hasta 2 kilómetros o hasta 120 km/h. La marca no declaró consumos, pero en una de las filminas de la presentación pudimos leer 6,8L/100 km (estaba en MPG). Este modelo estrena en la Argentina nivel de equipamiento. Denominado Vignale (se pronuncia Viñale) se destaca por aportar más elegancia, algo que se aprecia desde afuera en la parrilla, marcos de rompenieblas, llantas y pequeños protectores cromados en las puertas. La cabina se luce por el recubrimiento en cuero para tablero, torpedo y asientos que además tienen costura hexagonal y flejes blancos para un estilo más tradicional. Respecto de la dotación, sobresalen el techo solar, climatizador, SYNC 3 y estéreo Sony de 12 parlantes.

Muy destacado es el equipamiento de seguridad con nueve airbags incluyendo de rodillas para conductor y en los cinturones laterales traseros, control de crucero adaptativo Stop&Go que puede frenar a 0 y volver a emprender la marcha, aviso de cambio de carril, de punto ciego y de tráfico cruzado y autofrenado de emergencia con detección de peatones, entre otros. El precio del nuevo Ford Mondeo en Argentina es de $1.990.000, la garantía es de tres años o 100.000 km y de 8 años o 160.000 km para baterías y sistema eléctrico.