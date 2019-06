"Me pasé toda la vuelta llorando", expresó López Deportes 18 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TOYOTA GAZOO "PECHITO". Se mostró desolado por lo ocurrido.

"Hay que analizar lo que pasó en esa última hora. Fue una concatenación de errores que nos hicieron perder la carrera", explicó José María López, con su voz quebrada, ante una consulta del medio español MARCA.

"Fue extraño que el juego nuevo de neumáticos se pinchase en media vuelta, pero puede pasar. Pude volver a boxes rápido, pero donde perdimos la carrera fue después, cuando cambiamos la goma que no estaba pinchada".

Las lecturas de los sensores apuntaban a que el problema estaba en la delantera derecha, pero era en la trasera derecha, así que tuvo que dar una vuelta lenta, con un pinchazo en su Toyota número 7.

"Es fácil decirlo ahora, pero se tenían que haber cambiado las cuatro gomas. Cambiamos solo una y seguimos con el pinchazo", se lamentó el argentino, quien iba derecho a la victoria en las "24 Horas de Le Mans".

"Me pasé toda la vuelta llorando, no lo puedo describir con palabras, fue un dolor inmenso", confesó el piloto de Río Tercero.

El responsable técnico del equipo, Pascal Vasselon, explicó posteriormente que "preferimos sustituir únicamente el neumático que creíamos pinchado en lugar de haber cambiado los cuatro".