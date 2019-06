Menor detenido y otro por dañar un móvil Policiales 18 de junio de 2019 Redacción Por VARIOS ARRESTOS MAS

En las últimas horas, efectivos policiales de Rafaela detuvieron a un menor de edad por robo. Se trató de un jovencito de 11 años de edad que sustrajo una bicicleta de una vivienda de Bº La Cañada de nuestra ciudad. Al tomar conocimiento del suceso, personal policial de Comando Radioeléctrico realizó recorridas por la zona logrando dar con el muchacho. Tras constatar que se trataba del biciclo sustraído se procedió a su detención y secuestro de lo malhabido. Finalmente, culminados los trámites legales pertinentes, el menor fue entregado a sus progenitores.



DAÑO UN PATRULLERO

Por su parte, efectivos del Destacamento Nº 9 -dependiente de la Unidad Regional V de Policía-, detuvo en la vía pública a Leandro Jesús R., de 26 años de edad y domicilio en la calle M. Gandhi al 2500, luego de que intentó darse a la fuga en momento en que se intentó identificarlo. Según la información suministrada al portal online de este Diario, el sujeto no logró el cometido, y una vez ubicado en el móvil comenzó a arrojar patadas con las que ocasionó daños en el interior del vehículo.



TAMBIEN UN JOVEN

No obstante, cuando efectivos de la Unidad Regional V de Policía arribaron al portón de ingreso a la Alcaidía de dicho organismo, trasladando a Carlos Ariel R.B. (doble apellido), de 27 años de edad y domicilio en la calle A. Jauretche al 800, observaron por la calle Mitre el paso de una motocicleta, y quien la conducía gritó "quedate tranquilo 'Cali', que ya te vamos a sacar". De acuerdo a lo informado al sitio web de LA OPINION, al solicitarse que se alejara del lugar y no interfiera con la labor policíaca, quien responde al nombre de Andrés Gabriel S., de 21 años y residencia en la calle Chaco al 900, a muy corta distancia de los uniformados que aguardaban la apertura del portón de referencia, en voz alta manifestó "ustedes se hacen los guapos porque tienen un uniforme. Sin eso no son nada", Y no todo quedó allí, dado que arrojó un golpe de puño hacia uno de los servidores de la ley, impactando en el rostro. Tras el ingreso del detenido al predio de la Alcaidía, por cámaras de seguridad se visualizó a Andrés Gabriel S. sosteniendo algo entre sus manos. Así las cosas, se lo ubicó en la vía pública y en ese acto el sujeto dijo "'gato', soltalo a 'Cali'. Ya te voy a encontrar en la calle", a la vez que le pidieron que se calme ya que en minutos le iban a recibir la frazada que portaba. Como respuesta, el individuo gritó "andá a la con... de tu madre, milico puto", lo que motivó una pronta detención siendo alojado en la sede de la Seccional 1ª por razones de jurisdicción.

En relación a lo que ocurrió antes, sobre la investigación de un robo calificado, en el cruce de las calle Brasil y Alvear se llevó a cabo la identificación de Rodrigo Nahuel P. (de 18 años de edad y domicilio en Rincón al 900), Braian Angel U. (22, Baroni al 600), Andrés Gabriel S. (21, Chaco al 900), Braian Nicolás B. (18, Romitelli al 200), Carlos Ariel R.B.(27. Arturo Jauretche al 800), y Leonardo José H. (de 16 años y residencia en la calle Chaco al 900), quienes se movilizaban en un automóvil Ford Fiesta Kinetic. Poco después Carlos Ariel R B. fue remitido a la Alcaldía de la UR V. al investigarse robos calificados reiterados, y se concretó el secuestro del vehículo en cuestión.