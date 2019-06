Detuvieron al cantante de La Liga Policiales 18 de junio de 2019 Redacción Por POR AMENAZAS A UNA MUJER

El cantante del grupo de cumbia La Liga, Roberto Omar Alí, fue detenido en el Partido de la Costa tras una sucesión de hechos que incluyó amenazas de muerte a una mujer en la calle, una persecución carretera, disparos, y un policía herido. El episodio se desencadenó en La Lucila del Mar cuando Tito Alí amenazaba de muerte a una mujer en la vía pública y se dio a la fuga el ver llegar un patrullero. La Jefatura Departamental Pinamar había sido alertada sobre un hombre que maltrataba a una mujer en el cruce de Moreno e Islas Malvinas, en La Lucila del Mar. Al llegar la policía, el cantante, al volante de su camioneta Amarok, se dio a la fuga por la ruta 11 hacia la cercana localidad de Aguas Verdes. La policía logró interceptarlo en esa ruta y hacer que detuviera la marcha del auto.

El cantante, que tenía un arma de fuego en el asiento del acompañante, forcejeó con uno de los uniformados que intentó abrirle la puerta. En esas circunstancias, Alí aceleró y el teniente Rubén Patri, de la subcomisaría de Aguas Verdes, fue arrastrado unos diez metros casi colgado de una puerta, hasta que cayó al piso. El conductor escapó, pero un policía efectuó tres disparos que no impactaron en la camioneta y comenzó entonces otra persecución. El músico fue aprehendido finalmente durante un operativo cerrojo montado a la altura de San Clemente del Tuyú. El policía Patri fue trasladado al hospital de Mar de Ajó, donde quedó internado con heridas en las piernas pero sin lesiones óseas. El año pasado, la madre del detenido había publicado un video en las redes sociales pidiendo "ayuda profesional" para sacar a su hijo de la adicción a las drogas. "¿Cómo quieren que termine? ¿No ven que está parado ahí cantando y no puede más? ¿Es más importante llenarse los bolsillos a costillas de un enfermo, de una persona que no sabe cómo pedir ayuda?", se quejó llorando la mujer.