Brasil ante Venezuela

Brasil, principal candidato a ganar la Copa América-2019, de la que es anfitrión, intentará este martes en Salvador (noreste) firmar la clasificación a los cuartos de final, pero la tarea no le será fácil ante la brava tropa venezolana de Rafael Dudamel.

El partido, por la segunda fecha del Grupo A, tendrá lugar en la mundialista Arena Fonte Nova a partir de las 21.30 y será dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñán.

La Seleçao inició sin contratiempos su camino en la cuadragésima sexta edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo con un cómodo 3-0 sobre Bolivia, el pasado viernes en Sao Paulo.

De su lado, Venezuela, con un hombre menos por la expulsión de Luis Mago a los 75 minutos, terminó 0-0 con Perú, el sábado en Porto Alegre.

La segunda jornada de la llave también contempla el choque Bolivia-Perú en el Maracaná (18:30 hs).



Probables alineaciones:



Brasil vs Venezuela



Estadio: Arena Fonte Nova

Árbitro: Julio Bascuñán (CHI)



Brasil: Alisson - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Felipe Luís - Casemiro y Arthur - David Neres, Coutinho y Richarlison - Roberto Firmino. DT: Tite.



Venezuela: Wuilker Faríñez - Ronald Hernández, Mikel Villanueva, John Chancellor, Roberto Rosales - Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno - Jhon Murillo, Jefferson Savarino - Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.



Perú vs Bolivia



Estadio: Maracaná

Árbitro: Roddy Zambrano (ECU)



Perú: Pedro Gallese - Luís Advincula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco - Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Jefferson Farfán - Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Bolivia: Carlos Lampe - Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano - Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Raúl Castro, Leonel Justiniano, Alejandro Chumacero - Marcelo Martins. DT: Eduardo Villegas.