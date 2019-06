Coincidencia de jefes de Alternativa disuelta Nacionales 18 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y los candidatos a vicepresidente Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey coincidirán hoy en un seminario político del que participará expresidente de Chile Ricardo Lagos.

La charla, que tendrá lugar a las 8:30 en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), es organizada por el Grupo Clarín y tendrá como invitado especial al ex presidente de Chile Ricardo Lagos.

La actividad ya estaba pautada desde hace semanas, cuando los tres dirigentes aún convivían bajo el techo de Alternativa Federal, el espacio que agrupaba al peronismo no kirchnerista y que se fue deshilachando por la negativa de Lavagna a competir en las PASO.

Las tensiones se hicieron cada vez más incontenibles y en una sola semana se disparó la diáspora hacia los dos polos de la grieta que supuestamente Alternativa Federal venía a combatir: Massa cerró su incorporación al frente del kirchnerismo y el PJ, en tanto que Pichetto fue anunciado como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.

Urtubey quedó en soledad, y no le quedó más remedio que cerrar como candidato a vice de Lavagna para que la alternativa del medio no perdiera más gravitación en el mapa electoral. Si bien los tres dirigentes ya no comparten el mismo camino político, confirmaron su participación en el evento.