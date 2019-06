Chile goleó a Japón Deportes 18 de junio de 2019 Redacción Por Con goles de Pulgar, Sánchez y Vargas, por duplicado, "La Roja" se impuso 4 a 0 en el Morumbi. Arturo Vidal se retiró lesionado.

FOTO WEB FESTEJAN. / Chile inició la defensa del título con el pie derecho. Goleó a Japón.

La selección de Chile le dio una lección de fútbol a Japón y lo venció 4-0 en su estreno en la Copa América de Brasil. Los bicampeones continentales igualaron de esta manera la línea de Uruguay y se ponen al frente del grupo C. Ultimos quedaron los nipones, que presentaron un plantel joven pensando en el Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con Ecuador.

"La Roja" no fue protagonista de un primer tiempo brillante, pero el rival le permitió irse al descanso en ventaja con apenas haberlo intentado. El combinado sudamericano generó peligro en el arco rival casi siempre por intermedio de Alexis Sánchez, quien no estuvo fino en la definición pero encontró espacios para generar tres situaciones claras.

Erick Pulgar saltó más alto que todos en el área tras un tiro de esquina desde la derecha y estampó el 1 a 0. En el complemento, Chile logró el 2 a 0 a los 10 minutos, tras una gran jugada colectiva que comenzó por izquierda, incluyó 10 toques y cerró por la derecha Eduardo Vargas con un disparo desde la puerta del área que se desvió y complicó al arquero Keisuke Osako.

La peor noticia para Chile llegó a falta de 15 minutos cuando Arturo Vidal sintió una molestia muscular en el muslo derecho y se retiró con molestias. Aún se desconoce la gravedad de la lesión, pero por su gesto parece tratarse de un desgarro.

En una ráfaga de dos minutos, el bicampeón de América transformó la victoria en goleada. Primero Sánchez, de cabeza, y luego Vargas, por arriba Osako, que había salido tarde, sentenciaron el 4-0.

Tras el contundente triunfo logrado en el Morumbi, Chile se enfrentará el viernes ante Ecuador, mientras que Japón hará lo propio ante Uruguay el jueves.