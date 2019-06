Murió Aldo Pignanelli, ex titular del Banco Central

BUENOS AIRES, 17 (NA) -- El ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli falleció en las últimas horas, a los 69 años, como consecuencia de un cáncer de ´próstata que lo afectaba. Pignanelli, quien se desempeñaba como asesor dentro del Frente Renovador, venía de postularse en abril pasado para las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se realizarán este miércoles.

El economista fue presidente del Banco Central en plena crisis de 2002, entre el 25 de junio y el 11 de diciembre, cuando Eduardo Duhalde era el mandatario nacional provisorio y en reemplazo de Mario Blejer.

Allí tuvo un rol muy importante para la salida de la Convertibilidad, al tiempo que trascendió que mantuvo entredichos con el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y otros funcionarios del área.

"Creo que me hice peronista en la cuna, porque mi padre era un militar dado de baja en 1956 y mi madre era una gremialista de la cervecería Quilmes", comentó en varias ocasiones Pignanelli, quien señalaba que entre sus pasiones también estaba el club Lanús.

Muchos compañeros, adversarios políticos y distintos referentes de la economía argentina lamentaron su muerte y lo despidieron en las redes sociales.

Su esposa Haydeé, con quien tuvo tres hijos (Julieta, Nicolás y Romina) lo despidió en su cuenta de Twitter: "Quiero darles las gracias en nombre de toda mi familia, También decirles que Aldo jamás dejó de pensar en los argentinos, en la política. Jamás dejo de pensar en el @ConsejoCABA de Profesionales en Cs Económicas".

El economista Marco Lavagna, hijo del ex ministro y precandidato presidencial Roberto Lavagna, fue uno de los primeros en despedirlo: "QEPD Querido amigo Aldo Pignanelli. Vamos a extrañarte. Un abrazo fuerte a su familia en este triste momento".

Lo despidieron además la dirigente del partido GEN Margarita Stolbizer, el propio Roberto Lavagna y el precandidato a vicepresidente de "Juntos por el Cambio", Miguel Ángel Pichetto, entre otros.