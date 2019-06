Omar Perotti fue electo Gobernador, el primer rafaelino en la Casa Gris Locales 17 de junio de 2019 Redacción Por Le sacó 4 puntos a Antonio Bonfatti (FPCyS) y la Provincia cambia de signo partidario luego de 12 años de gobierno socialista. en nuestra ciudad, la ventaja fue mucho más grande: 12 puntos. José Corral quedó tercero en ambos distritos, aunque en Rafaela le fue mejor: consiguió el 26.86% contra el 18.95% que sacó en toda Santa Fe.

La tercera fue la vencida: había perdido la interna con Agustín Rossi en 2011 y estuvo cerca en 2015. Pero ayer, Omar Perotti -tres veces intendente de Rafaela, exdiputado nacional y actual senador- fue electo Gobernador de la Provincia de Santa Fe y asumirá en reemplazo de Miguel Lifschitz a partir del 10 de diciembre.

Consiguió un 40.52% de los votos (738.540) con el 99.27% de las mesas escrutadas. De esta forma, no solo retuvo los votos de María Eugenia Bielsa de las PASO (704.168), sino que logró sumar casi 34.000 sufragios más. De esta manera, la Provincia de Santa Fe vuelve a tener el signo peronista, luego de 12 años de gobierno socialista. Además, fue el más votado (incluso, por encima de Lifschitz).

El exGobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti (FPCyS) se quedó con el 36.34% (662.266). También creció con respecto a las PASO: habían sacado 510.445 sufragios. Pero no le alcanzó para retener la Provincia.

El Frente Progresista Cívico y Social hizo una rápida lectura de las Primarias: su rival era Perotti. Intentaron polarizar con él y su campaña se centró en recordar al kirchnerismo y su accionar como Ministro de la Producción de Obeid. Pero pudo más su slogan de "orden y paz", en clara referencia al talón de Aquiles del Socialismo en estos tres períodos: sus políticas en materia de seguridad. Ahora, Perotti deberá rápidamente mostrar resultados en esta área para demostrar que se podía cambiar.

José Corral, tal cual como lo preveían las encuestas y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, quedó en tercer lugar. Al igual que el resto, creció: pasó de los 322.935 votos conseguidos el 28 de abril a 345.413 ayer. Pero no le alcanzó para terciar, como había sucedido hace 4 años, cuando Cambiemos estuvo a 1.500 votos de quedarse con la Gobernación.

El nivel de participación fue del 71%: flojo para una general, pero entendible por el mal tiempo y el apagón. Sí hubo muchos votos en blanco 76.318, un 4,19% del total de válidos) y muchos anulados (82.440, un 4,31% del total de sufragios)

La victoria de Perotti tiene relevancia nacional: con la de ayer, todos los candidatos del PJ ganaron en las diferentes provincias en donde hubo elecciones definitivas. Y terminó con uno de los argumentos del Gobierno Nacional: "ganan los oficialismos", repetían, para proyectar un triunfo en octubre o noviembre. Ayer, ese argumento, cayó junto con el Socialismo. Además, Perotti queda muy bien posicionado para el 2023. Pero, pensar de acá a 4 años en este país, es hacer futurología extrema.



EN RAFAELA

La ciudad que lo tuvo como Intendente en tres oportunidades claramente le dio su respaldo: Perotti se quedó con el 41.55% de los votos, (22.288 sufragios), aunque no fue el más votado del PJ local. Antonio Bonfatti consiguió 15.655 votos en Rafaela (29.19% y José Corral tuvo un buen desempeño con 14.408 (26.86%), ratificando que Cambiemos tiene en la ciudad una buena plaza (no así en la Provincia).

A diferencia de la Provincia, el porcentaje de voto en blanco (2.40%) y de anulados (3,52%) fue muy bajo.