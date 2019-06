Vimo, Senn, Bottero y Destéfanis, nuevos concejales; Mársico reelecto Locales 17 de junio de 2019 Redacción Por El PJ triunfó en la categoría. La lista encabezada por la actual Secretaria de Desarrollo Social se quedó con el 37.74% (19.025 votos). Y al igual que Cambiemos, logró colocar dos concejales. Germán Bottero regresa al sexto piso: consiguió 15.924 sufragios (29.91%). El edil demoprogresista ratificó su escaño al recolectar 13.882 voluntades, lo que representó un 26.08%.

Los rafaelinos elegimos ayer quienes serán quienes nos representen a partir del próximo 10 de diciembre en el Concejo Municipal. Es así como Brenda Vimo y Juan Senn (PJ), los radicales Germán Bottero y Miguel Destéfanis (Cambiemos) y Lisandro Mársico (FPCyS), ratificado en su banca, bregarán por los intereses de los habitantes de nuestra ciudad en el sexto piso del Palacio Municipal.

La victoria en la categoría se la quedó el Partido Justicialista -Frente Juntos-. Brenda Vimo y Juan Senn -al igual que el resto de la lista- se quedó con el 35.74 por ciento de los votos válidos, es decir, unos 19.025 votos. Vale mencionar que, históricamente, la nómina a concejales del PJ siempre saca menos votos que el Intendente. Pero hay un dato para destacar: a diferencia de lo que ocurriera con Luis Castellano, que sacó más que en las PASO, Brenda Vimo no pudo retener la misma cantidad de voluntades. El 28 de abril, todo "Juntos" había conseguido 19.115 votos. Pero ayer quedó con 90 votos menos, pese a que hubo 1648 personas más que participaron de la elección de ayer.

Igualmente, el oficialismo logró el objetivo que estaba planteado para esta elección: ratificar las dos bancas que estaban en juego.

Juan Senn se convirtió en un nuevo concejal. Su gran manejo de las redes sociales hizo que se hiciera conocido, aunque algunas de sus acciones hubieran causado críticas de sus detractores. De hablar claro y pausado, será interesante ver cómo se mueve como edil oficialista.

Germán Bottero consiguió ayer no solo su quinto mandato en el Concejo Municipal, sino que, además, lo hizo encabezando una lista que tuvo un gran caudal de votos: 15.924 sufragios, lo que representó el 29.91% de los votos válidos. Las lecturas en Cambiemos son muy variadas: sacaron 2382 votos más que en las PASO. Pero quedaron lejos de los que sacó Viotti (-1847).

Se podría decir que el radical tuvo un regreso con gloria, después de estar 2 años alejado de un cargo público. Pero, si había algo que faltaba en el comité radical anoche era la alegría. Es que los cañones estaban todos apuntados a la Intendencia, cosa que no se consiguió. De haberlo hecho, el radicalismo hubiera podido conseguir que el bloque oficialista fuera el más grande del Concejo. Pero, ese objetivo, quedó en el olvido. Igualmente, el radicalismo recobró poderío político en el ámbito local.

Hay que sumarle la figura de Miguel Destéfanis. Exsupermercadista, referente de "Honrar la Vida", tendrá mucho que aportar desde la mirada de un "hombre de a pie", pero deberá amoldarse a las formalidades del Concejo Municipal.

Finalmente, Lisandro Mársico, consiguió su objetivo: ratificar su escaño en el Concejo. Los números le fueron favorables: logró 13.882 votos. Si tenemos en cuenta que en las PASO había sacado 11.433 votos, creció en 2449 voluntades. Quedó a casi 4 puntos de Cambiemos, lo que le hubiera permitido conseguir dos escaños. Cerca, pero no alcanzó. Mársico dijo que será su último período como edil. El PDP -como el resto del FPCyS- deberá renovar sus figuras.

Finalmente, Miguel Angel Acosta y su Junta Vecinalista Rafaelina consiguió 2.491 votos, lo que representó un 4,68%. Quizás su premio mayor haya sido pasar a estas Generales de ayer.