¿Cómo será el nuevo Concejo Municipal?

La nueva composición del Concejo Municipal será, en términos generales, igual que la actual: seis concejales de Cambiemos, tres concejales del PJ, y uno del Frente Progresista Cívico y Social.

De esta forma, la oposición sigue manteniendo la posibilidad de tener una mayoría absoluta, lo cual permitiría, en el caso de que fuera necesario -ante un veto del Intendente- ratificar una ordenanza.

Quizás el dato más relevante paso por el bloque de Cambiemos, que pasó de tener 4 concejales del PRO y 2 Radicales a tener una composición exactamente al revés: 4 de la UCR (Viotti, Sagardoy, Bottero y Destéfanis) y 2 del PRO (Raúl Bonino y Marta Pascual).



¿Y LAS AUTORIDADES?

Quizás sea demasiado temprano para hablar de ello, pero... ¿Quién será el próximo presidente del Concejo Municipal? En diciembre pasado, Bonino fue electo, con la condición de que no sería candidato a Intendente. No solo lo fue y rompió ese pacto con los radicales: no formó parte de la campaña electoral de Viotti. Ahora, la UCR pasó a tener el bloque con mayor cantidad de ediles.

La tradición indica que, quien gana las elecciones, es el partido que se queda con la Presidencia y con el Secretario del Concejo. ¿Irá el PJ por esos cargos, aún con desventaja numérica? Si lo hizo antes... ¿por qué no hacerlo ahora?