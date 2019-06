Brenda Vimo ratificó los buenos números que consiguió en las elecciones primarias y fue anoche una de las grandes ganadoras de estas elecciones, ingresando al Concejo Municipal, conjuntamente con Juan Senn (será uno de los concejales más jóvenes de la historia del Concejo rafaelino). “Es enorme nuestra alegría. Esto para nosotros es un gran mimo después de mucho trabajo, tanto empeño y tanto compromiso, es muy importante para nosotros. Así que estamos disfrutando. Estamos todos felices, festejando, luego de esta jornada tan maravillosa con todos los compañeros", destacó la doctora y agregó: “hemos sentido y tenido mucha confianza en este tiempo luego de las primeras elecciones. Creo que ha ayudado mucho que la boleta única tenga menos opciones, al igual que ser la única mujer. En este sentido, muchas mujeres se pueden sentir representadas por una mujer y hemos sentido que hemos crecido un poco. Veremos los números finales, pero no tengo dudas de eso. El trabajo siguió con la misma intensidad, compensando un poco el trabajo del funcionario con la campaña. Pero dio sus resultados”, decía la "nueva" concejal anoche.

A modo de cierre, dijo que “se trata de un gran y nuevo desafío y lo afrontaré con muchísimo entusiasmo, como todos los desafíos que me han tocado en la vida. Estoy con muchas ganas de empezar a cambiar cosas en Rafaela, en especial con las preocupaciones que tienen todos los rafaelinos, que se debatan en el Consejo, tal como debe ser”, finalizó.

A su turno, Juan Senn, segundo en la lista, pero ganador al fin, dijo que “tenemos este lindo desafío por delante de representar a todos los rafaelinos. Todo lo que dijimos lo vamos a hacer y vamos a cumplir con todas las inquietudes de los ciudadanos. El compromiso del equipo fue y es la de trabajar en cada momento, de ponerlo todo, haga frío o calor, armando todo y planificando. Creo que eso fue muy importante para poder lograr este resultado. Agradezco a todos por la confianza que nos dieron. Se dice que seré el concejal más joven de la historia de Rafaela con 27 años. Aunque haya que corroborarlo, va a ser un honor cargar con eso, y creo que le podemos aportar una mirada muy distinta a la que hoy en día tiene el Consejo. Estamos muy contentos, porque haber llegado hasta acá con tanto sacrificio es importante. Pero el equipo lo hizo posible. Agradezco a todos los vecinos también que nos abrieron sus puertas para que nos comenten sus inquietudes”, finalizó el joven peronista.



LAS DOS BANCAS DE CAMBIEMOS

Germán Bottero vuelve al Concejo luego de dos años. Esta es una de las grandes noticias de la jornada, por su historia dentro de la ciudad y del partido Radical.“Nosotros estaríamos en el Concejo Municipal cumpliendo el objetivo de que ingresen dos compañeros concejales más. En principio, en los números previos se decía de un porcentaje muy parejo, con victoria de Brenda Vimo y nosotros segundo, muy cerquita, junto con Lisandro Mársico, o sea, una división por tercios en el Concejo", dijo anoche en plena algarabía.

En cuanto a la llegada de Miguel Destéfanis al recinto, dijo que “el aporte que Miguel le puede hacer al Concejo Municipal es muy importante. Siempre el aporte de alguien que no viene de la política, como en mi caso por ejemplo, creo que puede aportar una mirada distinta sobre lo social y sobre cuestiones que realmente le importan a la gente. No digo que lo que nosotros hagamos no le importe, pero lo nuestro podría potenciar y tal vez el Concejo podría hablar de otros temas que también son muy importantes. Por eso, es valioso que un tipo noble y honesto como Miguel, que es más grande, pueda tener su oportunidad de ser concejal", finalizó.

Justamente Destéfanis agregó que "yo entré hace 2 años en la política y no pensaba jamás estar en donde estoy. Ser concejal de Rafaela es un orgullo, no es fácil que entren 2 de 5 concejales. Parece que el que sale segundo pierde, y no es así. Desde Las PASO a esta realidad encontré a muchísima gente que no conocía, y siento que son muy valiosos, de gran corazón, con muchas ganas de seguir adelante con todo esto", sostuvo el ex comerciante de la ciudad.



REELECCIÓN

Lisandro Mársico es el que renueva su banca. Contento por su logro personal, se mostró algo dolido por el objetivo grupal: “en lo personal, se trata de una gran alegría. Siempre queda una sensación un poco extraña porque nosotros, con Fernando Muriel y Omar Martínez, estuvimos trabajando mucho y nos complementamos muy bien, con verdaderas propuestas para la ciudad, que, si él hubiese sido el intendente, lo hubiéramos podido canalizar desde el Consejo. Creo que no le llevamos cuestiones generales a la gente, sino dijimos lo que queríamos hacer con la obra pública y con distintas cuestiones que vi que otros candidatos por ahí generalizaron. Nosotros teníamos equipos técnicos, y desarrollamos verdaderamente una propuesta para la ciudad. Después, pudo haber faltado más tiempo, o podemos buscar varias causas, pero por los resultados que estuve viendo y escuchando y analizando todo, no tendría la posibilidad de tener otro concejal del Frente, ya que quedarían 2 de Cambiemos y 2 del justicialismo. No es fácil la tarea y siempre reconocí el apoyo de Cambiemos que me han dado como para que mis ideas puedan avanzar. El aporte de Alejandra Tiraboschi hubiese sido muy bueno para todo esto, por su capacidad de generar ideas, fundamentalmente. La gente y el ciudadano lo quiso así y tendré que seguir caminando solo", finalizó.