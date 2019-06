Se completa la primera Deportes 17 de junio de 2019 Redacción Por Primera B. La primera fecha que se inició el viernes sigue hoy con la disputa de seis encuentros.

El torneo Apertura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, que se puso en marcha el pasado viernes con dos adelantos, tendrá en la jornada de hoy el grueso de sus partidos y así quedará inaugurado dicho certamen oficial.

En los adelantos, Deportivo Josefina se impuso 3-0 ante Zenón Pereyra como visitante y en Ataliva, Independiente y Deportivo Bella Italia igualaron 2 a 2.

Vale recordar que Bochófilo Bochazo fue campeón del Preparación de la Sur, ganándole en el desempate a Sportivo Santa Clara por 4-3 en los penales, mientras que en la Zona Norte el mejor fue el Deportivo Aldao, quedando segundo Independiente San Cristóbal.

Todo lo que se juega este lunes, desde las 15.30hs (Reservas 14 hs):



Zona Norte: Argentino Vila vs Independiente San Cristóbal (Ariel Gorlino), Sp. Roca vs Argentino Humberto (Angelo Trucco), Deportivo Aldao vs Moreno de Lehmann (Guillermo Vacarone). Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.



Zona Sur: Atlético María Juana vs San Martín de Angélica (Gonzalo Hidalgo), La Hidráulica vs Sp. Santa Clara (Franco Ceballos), Atlético Esmeralda vs Bochófilo Bochazo (Guillermo Tartaglia). Libre: Libertad Estación Clucellas.