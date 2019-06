Uruguay goleó a Ecuador Deportes 17 de junio de 2019 Redacción Por Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luis Suárez y Arturo Mina, en contra, gritaron para el conjunto que dirige Oscar Tabárez. Los de Héctor Gómez jugaron la mayor parte del duelo con 10 jugadores por la expulsión de Quintero

Por la primera fecha del Grupo C, Uruguay goleó 4-0 a Ecuador en el Gremio Arena y se colocó al frente de su zona. Este lunes, Chile y Japón cerrarán la primera fecha.

El combinado Charrúa jugó a otro ritmo -comparado con lo que hasta ahora se había visto en el certamen-, con la convicción desde el primer minuto de que puede alzarse con el trofeo continental y con una efectividad clave para este tipo de partidos. Esta mezcla de características hizo que en el primer tiempo liquidase las acciones ante un equipo amarillo que se vio completamente desbordado por el rival.

Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luis Suárez y Arturo Mina, en contra, fueron los autores de los tantos para los dirigidos por Oscar Tabárez que crecieron en confianza a os 24 minutos cuando el árbitro Anderson Daronco expulsó al ecuatoriano José Quintero por un golpe a Lodeiro.

El marcador se rompió a los 14 minutos cuando el ex Boca dominó un balón aéreo en el área disparado por Luis Suárez y con dos toques de calidad se sacó la marca de encima y se perfiló para desenfundar un zurdazo cruzado y esquinado.

La ampliación del marcador ocurrió a los 33 minutos, cuando Cavani ensayó una pirueta fantástica en e área y venció al arquero Alexander Domínguez. Antes, el delantero del PSG había probado con un taco, pero el portero había ahogado su grito.

Mientras Ecuador buscaba aire en el terreno, no encontraba la pelota y sufría el partido, Uruguay se floreaba y fue por más. A los 44 minutos, Suárez convirtió el triunfo en goleada, al aparecer sólo en el segundo tras una peinada de Cáceres, y gritar el 3-0.

En el complemento, los de Tabárez bajaron a intensidad y le dieron minutos a jugadores como Lucas Torreira, Federico Valverde y Gastón Pereiro. Esto no significó que no siguiesen dominando las acciones, aunque sí se redujeron las situaciones de gol.

El 4-0 llegó cuando restaban 12 minutos para el final y fue producto de un blooper de Arturo Mina, uno de los zagueros ecuatorianos, que quiso dominar el balón tras un rebote en el área y terminó colocando el esférico en contra un palo. Tras la revisión del VAR, por una posible infracción previa, Daronco dio por válido el tanto.

Uruguay se colgó de esta manera el mote de candidato, ese que ya tenía por nombre propio, pero que revalidó ayer por su brillante actuación. El jueves se medirá ante Japón por la segunda fecha, mientras que Ecuador necesitará recuperarse el viernes ante Chile para acomodarse en el Grupo C.