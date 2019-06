Castellano venció en la elección y logró su 3º período como Intendente

El Intendente Luis Castellano logró revalidar su cargo en el día de ayer y continuará otros cuatro años más como Intendente de la ciudad de Rafaela. El actual mandatario consiguió un hecho histórico: logró ser elegido tres veces para el cargo,

Castellano se quedó con el 42.42% de los votos, lo que implicó un importante aumento desde las Primarias Abiertas y Simultáneas, en donde había conseguido unos 7 puntos menos, de forma individual cosechó 17.820 votos. No solo logró conseguir ratificar los sufragios que le había aportado el sector de María Eugenia Bielsa (llegando a 19.040, lo que implicaba un 37.64%), sino que el peronismo incrementó su caudal, en aproximadamente un 5 por ciento. Al cierre de la edición, ya con el 100% de las mesas escrutadas en el Provisorio, el Partido Justicialista había cosechado 22.885 votos. Dicho de otra forma: creció en 3.845 votos.

Ciertamente, hace que el peronismo en Rafaela parezca inexpugnable, en tanto y en cuanto la oposición se divida y vaya con dos o tres fuerzas. Ese es el análisis que hacían en los bunkers opositores. Claramente, en el oficialismo, ratificaron la posibilidad de que la ciudadanía entiende que la ciudad es gobernada correctamente y es por ello que definieron.

Lo que es claro es que Castellano consiguió varios miles de votos más que los que había conseguido en las PASO. ¿De dónde llegaron esos votos? Pueden haber llegado de una mejor participación del electorado en esta elección, dado que fue del 71.42%, pero solo fue un 2% más. Un bajo porcentaje. Quizás el clima no haya colaborado en que se llegara al 75% que es habitual. Hubo menos votos en blanco, pero se mantuvieron los votos anulados. Seguramente, con el correr de las horas, se podrá hacer un análisis más profundo.

En segundo lugar quedó Leonardo Viotti, el candidato del Cambiemos. En conjunto, el radical no logró ratificar -los votos que había cosechado la coalición que gobierna a nivel nacional. Para el cierre de la presente edición, Viotti se quedaba con cerca de los 19.113 sufragios logrados el 28 de abril (37.78%). Pero había perdido votos: ayer cosechó 17.771 sufragios, lo que dio un 32,94% en total, con el total de mesas escrutadas. Le faltaron unos 1342 votos. No todos los votos de Bonino se quedaron. Pero no todos se fueron. Tampoco pudo sumar más voluntades.

En las PASO, Cambiemos le había ganado por sólo 73 votos al PJ. Si Viotti hubiera logrado mantener los votos, tampoco le hubiera alcanzado, porque no consiguió hacer lo que sí el Justicialismo: crecer.

Otro análisis a realizar es que el joven radical duplicó lo cosechado de forma individual en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que había sido de 9204 votos.Y ayer logró casi duplicar su caudal. Eso, sin lugar a dudas, lo pone en un lugar de referente dentro de la oposición rafaelina. Para un joven de 31 años, no es algo menor.

En el caso de Fernando Muriel, candidato a Intendente del Frente Progresista Cívico y Social, se puede hacer una lectura similar. A diferencia de Viotti, no tenía una interna y sus votos fueron ratificados. Es más: tuvo un pequeño crecimiento: pasó de 9194 a 10.620 votos. Y en términos porcentuales, pasó del 18.17% conseguido en las PASO a 19,68%.

Si tenemos que el Frente Progresista Cívico y Social había conseguido hace dos años cerca de un 11%, el FPCyS tuvo un claro crecimiento. Pero, por ahora, parece estar lejos de tener la posibilidad de pelear la Intendencia de la ciudad.

El último dato lo aporta Oscar Gasparotti. Ingresado a las Generales días después, a partir de una interpretación del Tribunal Electoral, consiguió un 3,25%. Si tenemos en cuenta que en las PASO había logrado 1166 votos, ayer consiguió crecer y llegar hasta los 1.751. Dicho de otra forma: 585 personas lo eligieron ahora y antes no. Sin embargo, en declaraciones a los medios había dicho que su objetivo era llegar al 5%. En ese sentido, su objetivo no se pudo cumplir.