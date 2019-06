Bomba en la NBA Deportes 17 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El traspaso "anunciado" y esperado en el mundo de la NBA ya está cerrado con el acuerdo previo que han alcanzado los Pelicans de Nueva Orleans de enviar al pívot Anthony Davis a Los Angeles Lakers como nuevo compañero del alero estrella LeBron James, de acuerdo a varios informes periodísticos.

La reacción al acuerdo no se hizo esperar y de inmediato, en el mundo de las apuestas de Las Vegas, los Lakers comenzaron a ser considerados los grandes favoritos a conseguir el título de liga la próxima temporada 2019-2020.

Los Lakers reciben a Davis, quien desde comienzos de año ya había manifestado que quería dejar a los Pelicans, pero no pudo cerrarse su traspaso en la fecha límite del 7 de febrero ante la falta de acuerdo entre ambos equipos.

Aunque el acuerdo ya es firme, el traspaso no se podrá cerrar de manera hasta el próximo 1 de julio, la fecha oficial que la NBA permite la firma de los agentes libres y realizar traspasos.