Otro hecho de violencia en la E.E.M.P.A. de Sunchales

Pasaron exactamente diez días desde aquella violenta situación que debieron soportar docentes y directivos de la E.E.M.P.A. Nro 1139 “Alfonsina Storni” de la ciudad de Sunchales, que luego derivaría en una serie de promesas y la obvia suspensión en el dictado de clases por 48 horas.

En la tarde-noche del viernes, cuando solo el personal directivo estaba presente ya que los alumnos llegaron un poco más tarde para tomar clases, nuevamente se hizo presente el mismo agresor: Walter M. quien habría actuado en esta ocasión bajo los estímulos del alcohol según confiaron al portal Meridiano Digital algunas fuentes vinculadas. Este masculino se dirigió hacia el director de la institución con todo tipo de improperios y amenazas, pidiendo lo que por ley le corresponde y que es ser recibido en las aulas. No obstante como existen derechos, también existen obligaciones y Walter M. no ha cumplido de la mejor manera con alguna de las obligaciones que le tocarían dentro de un ámbito escolar. Ya que lleva casi una década con comportamientos agresivos hacia parte del cuerpo docente tal como lo manifestaron oportunamente a este medio dos de ellas.

El accionar preventivo con el cuál se comprometieron los responsables de la Guardia Urbana Sunchalense como la Policía Provincial evidentemente no han sido suficiente, como así tampoco se ha logrado obtener las medidas de precaución como el pedido de una perimetral para que esta persona no se acerque a la institución educativa. El director, según algunos allegados, habría presentado su renuncia al cargo, la cuál aún no ha sido aceptada. Agobiado por este tipo de situaciones, en la lista de renunciantes ya sería el cuarto y de no mejorar el panorama, la escuela enfrenta una difícil encrucijada.