Comienza el torneo de tenis en el Club Atlético Deportes 17 de junio de 2019 Redacción Por Desde hoy hasta el miércoles se jugará el Abierto de 1° Profesional para varones y mujeres. Habrá 15.000 pesos en premios en la rama masculina y 10.000 pesos en la rama femenina.

FOTO ARCHIVO PROTAGONISTA./ Franco Ribero, que está jugando tenis universitario en Estados Unidos.

Entre este lunes y el miércoles se disputará en las canchas de tenis del Club Atlético de Rafaela el torneo Abierto de 1ª Profesional, para varones y mujeres, organizado por la Subcomisión de Tenis de la entidad y el profesor Claudio Faya.

El mismo contará en el cuadro masculino con la participación de 18 jóvenes jugadores de Rafaela y la región. El primer sembrado es Franco Ribero y el 2 Francisco Vittar, ambos actualmente en la Universidad de Texas Tech en los Estados Unidos. Habrá 15.000 pesos en premios en la rama masculina y 10.000 pesos en la rama femenina.

Los primeros cotejos programados serán este lunes a las 9.30 los que disputarán Elian Vener con Mateo Bonelli y Matías Franco frente a Emanuel Lombardi, cuyos ganadores se sumarán a los octavos de final para enfrentar a Ribero y Vittar, respectivamente.

De nuestra ciudad también se inscribieron Federico Zeiter, Ignacio Terragni y Francis Willener. Los partidos de octavos ya definidos son: Pedro Felipoff vs. Francisco Gay; Matías Destéfanis vs. Tomás Posodonte; Francis Willener vs. Emanuel Perrota; Giovanni Fiore vs. Ignacio Terragni; Emir Buzán vs. Elías Grubet y Federico Zeiter vs. Tiago Galoppo.

En la rama femenina (con menos jugadoras inscriptas) los organizadores se encontraban ultimando detalles del cuadro, mencionando que participará Josefina Zehnder, quien recientemente culminó su etapa universitaria en Estados Unidos.