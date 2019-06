Nuestros visitantes

Se acercaron a nuestra casa Luciano Angelini, Lorena Baroni, Julieta Albertengo, María Eugenia Zurvera, María Emilia Sánchez, Romina Bassi, las dos exdocentes mencionadas y no pudieron acompañarnos Mariano Grossi, Matías Hossenen y Melisa Maltagliatti.

Consultados ante esta propuesta sus respuestas se detallan seguidamente:

"la verdad una agradable sorpresa,no lo esperaba, una alegría, esto te saca un poco de los problemas de la vida diaria", Luciano Angelini.

"Me pasa lo mismo, a mí me sorprendió cuando recibí el mensaje de la profe Daniela, mucho no me acordaba, y la verdad que hoy ver todo esto, emociona, y el francés siempre me gustó, así que me dan ganas de volver", Lorena Baroni.

"Feliz de reencontrarme con algunos de mis compañeros y profes, que tanto dieron de sí en la época de la Escuela secundaria, y ahora me doy cuenta que fueron mucho más allá de lo que requeríamos y les agradezco. Feliz de encontrarlas y poder decírselos", Julieta Albertengo.

"Es una emoción muy grande salir de la rutina y reencontrarse con lo que uno fue, y con tantas personas queridas y este gesto hermoso, tan universal, de una persona que está en otra parte del mundo, hacer contacto y este intercambio de afecto, de energía y que nos une el amor a la diversidad de culturas, de idiomas, es una experiencia súper reconfortante, me voy muy contenta", María Eugenia Zurvera.

"Pensaba en el valor de los buenos docentes, hay una película que se llama 'una serie de eventos desafortunados', me parece que que esto podría llamarse ' Una serie de eventos afortunados', esa carta que llegó por primera vez a la escuela podría no haberse entregado, podría haberse desestimado, pero todo sucedió y se concatenó para que suceda, es muy emocionante y me parece que habla de esta cosa de trascendencia del ser humano", María Emilia Sánchez.

"Yo más que nada sorprendida por el llamado de la profe, después de 22 años, para mí fue un signo de preguntas, y también muy ansiosa por saber qué iba a pasar hoy en este reencuentro", Romina Bassi.