Un pinchazo lo privó de vencer en Le Mans

LE MANS, FRANCIA, 17 (AFP-NA). Apenas 17 segundos separaron en la línea de meta al Toyota número 8 del español Fernando Alonso, el japónes Kazuki Nakajima y el suizo Sébastien Buemi, ganadores de las 24 Horas de Le Mans por segunda vez consecutiva, del vehículo número 7 de la misma marca, que condujeron el argentino José María López, el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway, luego de un día de duelo fratricida.

Un pinchazo a menos de una hora de la llegada le costó la victoria al equipo integrado por "Pechito", que había salido desde la pole y había dominado la carrera desde el principio.

Este triunfo le da a los ganadores el campeonato de pilotos en el Mundial de Resistencia 2018-2019, luego de que Toyota se asegurara el Campeonato de Constructores en la prueba anterior, disputada en mayo en el circuito belga de Spa Francorchapms.

El último escalafón del podio lo ocuparon, a seis vueltas de los vencedores, el SMP Racing de los rusos Vitaly Petrov, Mijail Aleshin y del debutante belga Stoffel Vandoorne.

En ningún momento peligró el dominio aplastante en la categoría reina LMP1 de la escudería japonesa, equipada con un sistema de propulsión híbrido con recuperación de energía, mientras que sus oponentes cuentan con umpulsores térmicos clásicos menos potentes.

Los Toyota abrieron hueco muy pronto y si bien la plaza de líder cambió de manos durante la noche por las intervenciones de los coches de seguridad, el vehículo número 7 parecía haber tomado una ventaja decisiva hasta que sufrió un cruel pinchazo que le hizo perder una victoria segura y merecida por haber marcado el ritmo durante la casi totalidad de la prueba.

"No es justo para el coche número 7. Puedo imaginar lo que sienten luego de nuestra última vuelta en 2016. Debe ser terrible", reconoció el suizo Buemi.

En 2016, su compañero Nakajima se vio frenado en su Toyota número 5 en la parte derecha de los boxes al inicio de la última vuelta, cuando marchaba al frente. El coche completó la última vuelta pero en un tiempo insuficiente y terminó siendo excluido.

"Yo no diría que es una revancha porque esto afecta a compañeros de equipo. Cuando se corre como piloto de carreras, se hace siempre para ganar. Por tanto, hice todo lo que pude para conseguirla, pero no estaba sonriendo al cruzar la meta, eso es seguro", dijo Nakajima.

Para el español Alonso, esta victoria y este título mundial son una muy linda despedida al circuito de Sarthe en el cual el doble campeón del mundo de Fórmula 1 no correrá la próxima temporada para centrarse en otros desafíos. Sin embargo, el piloto asturiano sostuvo que "no es mi última vuelta en Le Mans. Volveré en el futuro, quizás con un Hypercar o en otra cosa", pero eso ocurriría recién en 2021.