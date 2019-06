Exestudiantes y exdocentes en emotivo reencuentro en LA OPINION

En enero de este año, merced a una nota remitida por Michel Courchet, dimos cuenta de un hecho que nos sorprendió, ya que quien nos remitía la nota era uno de los artífices que posibilitó una enriquecedora experiencia para estudiante de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 429 "Mario R. Vecchioli" y que LA OPINION- entrevista mediante, en la Biblioteca del establecimiento- diera a conocer en la edición del 31 de julio de 1996.

La publicación del año en curso movilizó a las dos docentes de aquel entonces, María Inés Carena y Daniela Marconetto, a tal punto que volvieron a contactarse con Michel y rastrearon a sus exalumnos, y propiciaron una reencuentro que tuvo vigencia días atrás en nuestra Redacción.

En la ocasión, los exestudiantes, muchos de los cuales no se veían desde su egreso de la Escuela, se mostraron cálidamente sorprendidos, intercambiando novedades de sus vidas, entre ellos y con quienes fueran sus docentes de francés, hecho que,sin lugar a dudas superó lo que podía ser una entrevista, convirtiéndose más en un encuentro coloquial.

Pese a ello las docentes señalaron que " a raíz de la nota aparecida el 19 de enero de este año, con María Inés,no pusimos en contacto para tratar de ubicar a quienes habían participado de este concurso que se desarrolló en mayo de 1996, las muy emocionadas, por este reconocimiento, decidimos empezar a estrechar vínculos, lazos y tratar de ubicarlos a cada uno de ellos", remarcó Daniela Marconetto.

Agregó, " así pudimos reunir a todos los que han participado y siempre mantuvimos correos con Michel y Anne Marie, los que están a cargo de esa asociación, que es la que propuso el concurso".

"Decidimos reunirnos un día porque Michel quería conocer historias de ustedes - los exalumnos- , en qué estaban , qué estaban haciendo, sus familias, y da una dirección de correo a la que ustedes están invitados a escribirle y contarle sus actividades, porque tiene memoria de lo que ustedes habían presentado".

Por su parte María Inés recordó que los cuentos elaborados por los rafaelinos fueron exhibidos en Saint Julien le Montagnier; luego en escuelas de poblaciones vecinas y posteriormente lo llevaron a Troy, se hizo toda la presentación, en la Unesco también, y le dio lástima que después de toda esa presentación desapareció, ellos guardaron las fotos y los vídeos, pero todo lo demás que enviaron, no les fue devuelto".

Está la posibilidad de volver a remitirle el material, así que se han comprometido a recuperarlo y enviarlo nuevamente.

Daniela Marconetto enfatizó que "Ellos están interesados en el encuentro que hacemos hoy".

Daniela Marconetto resaltó una oferta que llegó desde Francia y dirigiéndose a sus exestudiantes les señaló que " hay que aprovecharlo, ustedes son los destinatarios" , y leyó un mensaje remitido por Michel en el que señala " nosotros estamos a vuestra disposición, podemos aportarle una ayuda para sus estudios y sus investigaciones o para lo que quieran especializarse", por lo que ustedes no pueden dejar de contar qué están haciendo, porque van a ayudarlos".