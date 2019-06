En busca de Albino Verón

Por Edgardo Peretti



Walter Darío Matteoni (o Darío Walter) es un boxeador argentino nacido en Tigre (provincia de Buenos Aires) el 31 de agosto de 1960. Su registro profesional menciona 45 peleas, con 42 triunfos, 2 derrotas y un empate. Su máxima gloria la alcanzó el 4 de marzo de 200 cuando le ganó por puntos en fallo unánime al italiano Giusseppe Ferrarazzo en San Bernardo (Bs.As.) y se consagró (a los 39 años) campeón mundial mediopesado de la Unión Mundial de Boxeo.

Algunos lo reconocen y lo saludan en la puerta de la FAB. El tipo guarda huellas de su historia en su rostro y en sus manos, documentos imborrables de esta profesión, siempre sufrida, aunque se gane. Y peor cuando se pierde.

Me cuenta de sus días fuera del ring, de su dilatada carrera y pregunta por Tito (Giovannini).

- Era guapo el Gringo –dice con admiración-.

Mientras el portero se suma y menciona la partida del “Chita” Benítez, la velocidad de los actos me dejo sin espacio para preguntarle al tipo (veterano él y seguro testigo de tanta piña por la zona) por algún dato más. Matteoni me saluda y se va.. Me deja el número de teléfono y no puedo para preguntarle por Monzón.

Supongo –sin saberlo a ciencia cierta– que se lo lleva la lluvia de ese jueves lleno de otoño hacia la boca del subte en la estación Castro Barros.

Tal vez sea la misma lluvia que llenara de gotas la tumba del campeón, allá en el cementerio de la capital santafesina. Esa que se cae del espacio de los próceres, que no siempre tiene flores y que ya no visitará el maestro Brusa.

Y donde solo hay dos placas. Una con la referencia del eterno habitante del sitio y otra de agradecimiento de un tal Walter Darío Matteoni. (Fin)