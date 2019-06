"Perdimos todos y lo levantamos entre todos" Deportes 16 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, eligió ayer resaltar la actuación del equipo en el segundo tiempo y, lejos de achacarle responsabilidad a algún jugador, advirtió: "Perdemos y lo levantamos entre todos".

"No me interesa apuntar a un jugador por un error, que los hay en todos los goles. Acá perdimos todos y lo vamos a levantar entre todos", afirmó en conferencia de prensa en Salvador, tras el 0-2 frente a Colombia en el inicio del Grupo B.

Las modificaciones de nombre que propuso Scaloni en el complemento quedaron en el ojo de la tormenta también, sobre todo por la elección de Matías Suárez por Sergio "Kun" Agüero, cuando ya estaba abajo en el marcador a quince minutos del final.

"Entendí que estábamos bien, no había que desarmar la estructura del equipo, teníamos jugadores con amarillas. Pensé en hacer algo más ofensivo, pero estábamos jugando un buen partido", explicó sobre el ingreso de Guido Pizarro sobre Guido Rodríguez, amonestado.

"Suárez es delantero, puede jugar a la izquierda o de nueve, pero preferí hacer ese cambio (por Agüero) y ya está", argumentó quien hizo su debut en partidos oficiales, ya que hasta acá había conducido en nueve amistosos.

Respecto de la mejora futbolística de la Selección argentina en el segundo tiempo, Scaloni la limitó principalmente a un "cambio de actitud" por parte de los jugadores.

"El segundo tiempo hicimos dos o tres ajustes, por ejemplo que (Wilmar) Barrios no juegue solo, pero fue un cambio de actitud, salió a buscar el resultado, quería más la pelota, no me pareció que fuera solo lo táctico", sostuvo.

Y completó: "El segundo tiempo fue digno de Argentina, Colombia fue un buen equipo, salió un buen partido, es el primero y todavía queda mucho".

El santafesino de 41 años, que criticó el "lamentable" estado del césped en la Arena Fonte Nova de Salvador, bajó un mensaje reparador rumbo al segundo encuentro del próximo miércoles ante Paraguay en Belo Horizonte.

"Los jugadores son contrastados, con experiencia, saben muy bien que esto es largo, que quedan dos partidos por delante para pasar de ronda. Lo importante es quedarse con lo bueno y corregir los errores que tuvimos", concluyó.