Preocupante debut de Argentina Deportes 16 de junio de 2019 Redacción Por Roger Martínez y Duván Zapata anotaron los goles para el 2-0 de Colombia. Los dirigidos por Scaloni apenas entusiasmaron en el inicio del segundo tiempo, pero generaron poco peligro y, tras el 0-1, no logró reaccionar. El miércoles vs Paraguay.

FOTO WEB LAMENTO. / Tagliafico se agarra la cabeza ante el festejo de los colombianos.

BUENOS AIRES, 16(NA). - Con una floja actuación y sin reacción en los momentos complicados del partido, la Selección argentina tuvo un preocupante debut en la Copa América, tras caer anoche por 2 a 0 frente a su par de Colombia, en un encuentro disputado en el Fonte Nova de Salvador, Brasil, y correspondiente a la primera fecha del Grupo B.

Roger Martínez, con un bombazo desde la puerta del área luego de una buena maniobra individual, a los 25 minutos del segundo tiempo, y Duvan Zapata, coronando una rápida acción ofensiva combinada, a los 40 de la misma etapa, marcaron los tantos del elenco "cafetero".

El conjunto "albiceleste" disputará su próximo partido el miércoles de la semana que viene, frente a Paraguay, a las 21.30, mientras que Colombia enfrentará el mismo día a Qatar, a las 18.30.

El equipo de Lionel Scaloni tuvo un primer tiempo para el olvido, con los futbolistas inconexos, sin encontrar posiciones, mientras que los colombianos lucieron con un funcionamiento más aceitado, presionando en ataque y forzando errores del rival.

El combinado argentino cambió la cara en el complemento, salió a jugar unos metros más arriba y puso en aprietos a Colombia, pero el arquero David Ospina cerró su arco, evitó varios goles y cuando peor la pasaban los "cafeteros", llegó el golazo de Roger Martínez.

El tanto del ex atacante de Racing fue un duro golpe para la Argentina, que no pudo reaccionar y bajó definitivamente los brazos con el tanto convertido por Zapata.



Las formaciones y síntesis:



Estadio: Fonte Nova (Salvador, Brasil).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez (66m Guido Pizarro), Leandro Paredes; Ángel Di María (46m Rodrigo De Paul), Lionel Messi y Sergio Agüero (78m Matías Suárez). DT: Lionel Scaloni.



Colombia: David Ospina; John Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado (63m Jefferson Lerma), Wilmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodríguez, Radamel Falcao García (80m Duvan Zapata)y Luis Muriel (13m Roger Martínez). DT: Carlos Queiroz.



Goles en el segundo tiempo: 25m Roger Martínez (C), 40m Duvan Zapata (C).

Amonestados: Falcao (C), G. Rodríguez (A), Saravia (A), Paredes (A), Cuadrado (C), Zapata (C), Lerma (C).