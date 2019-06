Uruguay ante Ecuador Deportes 16 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El rey de la Copa América, Uruguay, debutará este domingo 19 hs frente a Ecuador en Brasil-2019, con la idea de dar el primer paso hacia un decimosexto trofeo.

Quince veces campeona, ganadora en las ediciones de 1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011, no hay selección más exitosa que la uruguaya en la centenaria historia de la cita continental, aunque Argentina le sigue de cerca con catorce títulos.

El insaciable hambre de gol de Luis Suárez y Edinson Cavani es una de las principales fortalezas del equipo de Óscar Washington Tabárez en la apertura del Grupo C en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, una llave que completan Chile y Japón, que se medirán el lunes.

No es la única: Fernando Muslera ofrece seguridad en la portería, José María Giménez y el capitán Diego Godín integran una de las duplas de centrales más sólidas del torneo, y piezas jóvenes como Rodrigo Bentancur apuntalan una nueva generación de centrocampistas celestes de alta factura.



Alineaciones probables.



Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.



Ecuador: Alexander Domínguez - José Quintero, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Béder Caicedo - Antonio Valencia, Jefferson Orejuela, Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Ayrton Preciado - y Enner Valencia. DT: Hernán Darío Gómez.



Estadio: Governador Magalhães Pinto

Árbitro: Anderson Daronco (BRA).