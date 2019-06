Debuta el próximo rival de Argentina Deportes 16 de junio de 2019 Redacción Por El seleccionado paraguayo del argentino Berizzo, rival del equipo de Escaloni el miércoles, buscará comenzar con el pie derecho su participación en la Copa América.

FOTO WEB TOTO BERIZZO. / El seleccionado Paraguayo, dirigido por el argentino, debuta ante Catar.

RIO DE JANEIRO (AFP-NA). - El nuevo Paraguay del entrenador argentino Eduardo Berizzo debuta este domingo en la Copa América de Brasil-2019 ante Catar, el campeón de Asia que llega al torneo de selecciones más antiguo del mundo para acumular experiencia.

Guaraníes y cataríes se medirán en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 16.00 en partido que completa la primera fecha del Grupo B, que se iniciaba el sábado con el choque entre las favoritas Argentina y Colombia en Salvador (nordeste).

El Toto Berizzo ya avisó que su trabajo apuesta a las clasificatorias sudamericanas para Catar-2002, en busca de volver a depositar a la selección paraguaya en un Mundial, tras no poder clasificar a Brasil-2014 y Rusia-2018.

"En nuestro futuro próximo tenemos la Copa América, pero no dejamos de ver lo que viene después", dijo el ex técnico del Celta, Sevilla y Athletic de Bilbao.

"El gran sueño es llevar a Paraguay nuevamente a un Mundial pero creo que esta selección puede dar grandes satisfacciones en el camino a Catar", agregó Berizzo, de 49 años, que asumió el cargo de seleccionador de Paraguay en febrero de este año.

El delantero Derlis González por su lado se muestra más ambicioso. "Cualquiera puede sorprender en esta Copa América", aseguró este viernes en Río de Janeiro. "Tenemos un grupo difícil.

Pero queremos llegar lo más lejos posible".

El volante Óscar Romero aclara que "ganar la Copa América no es el objetivo. Pero tampoco se trata de hacerlo mal. "Sabemos el presente de nuestra Selección, pero somos conscientes de que debemos mostrar una buena imagen".

Romero, que milita en el Shanghai Shenhua de la Liga china, dijo que a Catar, su rival del debut, "lo estuve siguiendo de cerca en la Copa Asia".



Formaciones probables:



Paraguay: Junior Fernández - Juan Escobar, Fabián Balbuena, Bruno Valdez, Iván Torres - Oscar Romero, Rodrigo Rojas, Celso Ortíz, Miguel Almirón - Oscar Cardozo y Juan Iturbe. DT: Eduardo Berizzo.



Catar: Saad Al Sheeb - Karim Hassan Abdel, Salem Al Hajri, Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tarek Salman - Hatim Abdelaziz, Hasan Khalid, Assim Madibo, Akram Afif - Almoez Ali. DT: Felix Sánchez.



Estadio: Maracaná.

Árbitro: Diego Haro (PER).