Un sábado de súper acción en el centro de la ciudad

Ni las inclemencias climáticas ni la crisis económica detuvieron ayer a los rafaelinos en su objetivo de comprar un obsequio para el Día del Padre que se celebra hoy. Un sábado con temperaturas bajas acompañadas por lluvias y lloviznas que hicieron difícil estar al aire libre. De todos modos, madres junto a pequeños niños o hermanos adolescentes que se hicieron cargo de salir a comprar el regalo para papá coparon los negocios de bulevar Santa Fe y las calles aledañas.

A las 19 horas, una inspectora municipal bien abrigada que ordenaba el tránsito en Alvear y bv. Santa Fe admitía con una inocultable cara de cansada que los autos no le dieron respiro al igual que los peatones que iban de negocio en negocio.

En una tienda en la que había fila de hasta 10 personas para abonar la compra indicaron ayer a las 19 hs. que no cerraron al mediodía. "Abrimos a las 8, la mañana fue tremenda, aflojó a la siesta y desde las 16 hs. otra vez creció la llegada de clientes. Se vendió mucho, pero eso no implica que se está en los niveles del año pasado. ¿Hasta que hora nos quedamos? Cerramos a las 20 hs. pero después hay que ordenar todo, nos vamos a quedar hasta las 21 hs. Será una jornada de 13 horas, pero ahora tenemos domingo y lunes completito", explicó la encargada de la caja.

Una sensación es que los locales de ropa con precios bajo o intermedios se mostraban colmados, en cambio aquellos donde comercializan ropa de primeras marcas con valores más altos no registraban el mismo movimiento. "En tiempos de bolsillos flacos, se gasta menos, se busca precio pero siempre se trata de darle un regalito a los padres", dijo un comerciante que completó el análisis al considerar que "salvamos el día y la semana, pero no se si el mes".