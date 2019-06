Liga: sin actividad Deportes 16 de junio de 2019 Redacción Por Ayer no hubo Inferiores ni Infantiles. Hoy no hay encuentros oficiales y mañana se completa la primera fecha del Apertura de la Primera B que comenzó con dos adelantos el viernes.

Las inclemencias del tiempo impidieron que en la jornada de ayer se pudieran desarrollar con normalidad los encuentros programados para Inferiores e Infantiles de Primera A y Primera B fueron suspendidos. Los mismos se jugarán el próximo sábado.

Vale recordar que este domingo no habrá actividad oficial teniendo en cuenta las elecciones.

El lunes, aprovechando el feriado, tendrá continuidad el torneo Apertura de la Primera B. El mismo se inició el viernes con dos adelantos y se completará, con su primera fecha, mañana.

En los adelantos, Deportivo Josefina se impuso 3-0 ante Zenón Pereyra como visitante y en Ataliva, Independiente y Deportivo Bella Italia igualaron 2 a 2.

La fecha se completará con los siguientes encuentros:



Zona Norte: Arg. Vila vs. Indep. San Cristóbal, Sp. Roca vs. Arg. Humberto, Dep. Aldao vs. Moreno.



Zona Sur: Atl. María Juana vs. San Martín, La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara, Atl. Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo.