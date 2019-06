Pidieron 18 años para el policía acusado Policiales 16 de junio de 2019 Redacción Por POR LA MUERTE DE LUCAS CARRAZCO

La fiscalía y la querella pidieron 18 años de prisión para el policía y único acusado de matar al joven Lucas Carrazco, quien falleció en marzo de 2014 en medio de una represión policial ocurrida en cercanías al estadio del Club Sportivo Independiente Rivadavia, de Mendoza, tras la suspensión de un partido. Durante los alegatos, el fiscal Darío Tagua, a cargo de la causa, pidió 18 años de cárcel para Diego Guzmán, efectivo de Infantería, por el delito de homicidio simple con dolo eventual, agravado por el uso de arma de fuego y por ocurrir en un evento deportivo. Según trascendió en la prensa local, el pedido de la fiscalía fue compartido por los abogados de la querella, Lucas Lecour y Sergio Salinas, quienes solicitaron la misma pena para el imputado. Sin embargo, Rafael Manzur, abogado de Guzmán, pidió la absolución de su cliente, ya que dijo que no se probó que la víctima fue herida con un cartucho de gas lacrimógeno, y además indicó que si es condenado, tendría que ser condenado por homicidio culposo y no por un hecho doloso. En sus alegatos, el fiscal sugirió que las personas que se desempeñan en Infantería realicen cursos de perfeccionamiento y que de la causa se extraiga testimonios de algunos colegas de Guzmán porque sospecha que cometieron el delito de falso testimonio. Los jueces Mauricio Juan, Eduardo Martearena y Laura Guajardo pasaron a un cuarto intermedio este viernes y en los próximos días se conocerá la fecha en la que se dictará la sentencia. El 14 de marzo de 2014, Lucas Carrazco había ido a la cancha de Independiente Rivadavia, en la ciudad de Mendoza, para ver el partido con Instituto de Córdoba, que no se jugó por un corte de luz. A la salida del estadio algunos hinchas se enfrentaron con la Policía y allí Carrazco resultó herido, y dos días después murió por una hemorragia cerebral. El caso llegó a juicio oral y comenzó el 28 de julio de 2016, pero el 15 de septiembre, día en el que debían llevarse a cabo los alegatos, los mismos se postergaron por un problema de salud de uno de los jueces. Una semana después otro de los magistrados presentó un certificado médico, por lo que nuevamente se volvió a suspender, pero 15 días después, el juicio fue anulado. El 15 de julio del 2017 Viviana Espina, la madre de Lucas, se suicidó.