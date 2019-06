Massa tuiteó un video y a Cristina le gustó Nacionales 16 de junio de 2019 Redacción Por Tuvieron su primer acercamiento de campaña en las redes, con el lanzamiento de un spot.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, compartió ayer en su cuenta de Twitter un video publicado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y le envió su primer guiño político en el marco de la campaña electoral.

"Me gustó mucho el video", escribió la ex presidenta al compartir en su cuenta de la popular red social el primer spot de campaña del Frente de Todos con Massa como protagonista, en el que se ratifica la alianza sellada entre el PJ, el kirchnerismo y el Frente Renovador.

La ex mandataria no todavía no se había expresado sobre el cierre de ese acuerdo entre el candidato presidencial del espacio, Alberto Fernández, y Massa, por lo que su publicación en Twitter representó el primer gesto de campaña tras la fundación de alianza.

"Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No te rindas: nos merecemos otro gobierno", convoca la voz en off que acompaña en el video las imágenes de fábricas, trabajadores de sectores comerciales e industriales, científicos y jubilados.

El video lanza concisos mensajes de campaña destinados a sectores como el de las pymes y afirma: "Las pymes invertimos, damos trabajo, pagamos nuestros impuestos y nos merecemos un gobierno que nos apoye".

"Las industrias aportamos al país y merecemos un gobierno que apueste a nosotros. Vivimos con lo justo, nos merecemos un gobierno que no ajuste", agrega el spot, que muestra luego imágenes de mujeres acompañadas por la consigna "vamos al frente con la igualdad de género".

Finalmente, el spot muestra a Massa y juega con la sigla de su Frente Renovador (FR) y las primeras letras del Frente de Todos/Todas/Todes, como se inscribió a la nueva alianza electoral de cara a los comicios de agosto y octubre.

Si bien el acuerdo ya está cerrado, Massa todavía no confirmó si competirá en las primarias con Fernández por la candidatura presidencial o si ocupará otro rol en el nuevo armado peronista, debido a que la fecha límite para esa definición es el 22 de junio.

Hasta el momento Cristina Kirchner y su ex jefe de Gabinete no se mostraron juntos, por lo que el video es un primer paso hacia la concreción de la primera foto compartida por todos los actores del frente opositor.