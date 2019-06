Camaño, entre lamentos y elogios Nacionales 16 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, evitó ayer confirmar si finalmente se postulará como precandidata a gobernadora bonaerense por Consenso Federal y, aunque se mostró dolida por la decisión de Sergio Massa de integrar el Frente de Todos junto al kirchnerismo, aclaró que el tigrense "es una gran persona".

"Decidí tomar otro camino. Nos debemos una conversación con los diputados, fundamentalmente, para ver qué vamos a hacer. Tomé la decisión de no participar con el Frente Renovador en esta elección en el lugar en él que se ha puesto" dentro del Frente de Todos, sostuvo la legisladora.

En diálogo con Radio Mitre, la dirigente opositora lamentó la estrategia que adoptó el tigrense: "No comparto la decisión para nada. Se lo he dicho, así que estoy tranquila".

Al ser consultada sobre si estaba dolida por el hecho de que Massa haya optado por sumarse al espacio del PJ y el kirchnerismo, Camaño manifestó: "Eso lo guardo para mi interior profundo. No voy a hablar de Sergio bajo ningún punto de vista, porque en sus cualidades y valores yo sé que es una gran persona".

Por otra parte, la diputada nacional se refirió a la posibilidad de competir por la Gobernación bonaerense en representación de Consenso Federal, la alianza que a nivel nacional competirá con la fórmula integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.