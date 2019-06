Fernández no cree "en la política de la obediencia" Nacionales 16 de junio de 2019 Redacción Por En una franca autocrítica, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó los "años de obediencia" durante el kirchnerismo. Fue al participar de una jornada de debate junto a intelectuales de Agenda Argentina.

FOTO TWITTER A.F. ENCUENTRO SABATINO. Alberto Fernández junto a intelectuales de Agenda Argentina.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, participó ayer de un foro realizado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde afirmó que "nunca" creyó en "la política de la obediencia" y pidió que más que acompañar a la fórmula electoral "acompañen la construcción de otra Argentina".

Fernández fue el orador de cierre del foro "Hablemos de Ideas" organizado por el espacio Agenda Abierta, un grupo de intelectuales de distintas áreas, que comienza a consolidarse como un amplio think tank del Frente de Todos que encabezan Fernández y su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Nunca creí en la política de la obediencia. No quiero que acompañen a Alberto y a Cristina, quiero que acompañen a la construcción de otra Argentina", sostuvo el candidato presidencial al tiempo que insistió en el llamado a la "unidad" de cara a las elecciones presidenciales.

En este sentido, convocó: "No teman y no duden, hay otra Argentina posible, la Argentina que nos merecemos no es la Argentina de Macri, es una Argentina donde cada argentino se sienta digno de ser argentino. Ayúdenme".

"Sé que muchos votaron a Macri y están desilusionados. Por favor, no se equivoquen dos veces. Son argentinos de bien que fueron defraudados. Los necesitamos a ellos también. Hay que decirles que hacen falta", agregó.

Fernández se refirió también a la acusación del Gobierno de que el espacio cuya columna vertebral es el kirchnerismo quiere avanzar contra el Poder Judicial para desactivar las causas por corrupción que involucran a funcionarios de la gestión anterior.

"Ahí los tienen discutiendo a estos energúmenos si voy a cerrar la Justicia, si la voy a hacer dependiente del Poder Ejecutivo, qué sé yo las estupideces que dicen. Hace 35 años que enseño derecho en la Universidad de Buenos Aires y piensan que voy a borrar con el codo lo que enseñé en 35 años, pero ahí los tienen.

Haciéndonos discutir lo innecesario, no quieren que discutamos que uno de cada dos chicos es pobre", disparó Fernández.

Si bien no se refirió durante el acto al acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sí lo hizo durante una entrevista con La 990, en la que destacó que el ingreso del tigrense a la coalición opositora es "la concreción de una aspiración" suya desde 2017.

"Sergio es representativo de un espacio electoral. El massismo existe y su ingreso representa la vocación de unir fuerzas para dar vuelta esta página que empezó en 2015", afirmó el postulante presidencial, quien agregó: "En la Argentina que se viene hacemos falta todos". Además, aseguró que "Massa tiene mucho para dar, además de lo electoral, se ha preparado muchísimo en la cosa pública".