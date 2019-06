Cuatro partidos disputan 5 bancas para conformar un nuevo Concejo

Cinco bancas. Cuatro partidos. La nueva conformación del Concejo Municipal comienza a definirse a partir de las 8, cuando se abran las escuelas y los 78.000 rafaelinos habilitados para votar elijan quienes serán sus representantes a partir del 10 de diciembre.

Ese día terminan sus mandatos, Evangelina Garrapa y Silvio Bonafede (PJ), Hugo Menossi y Ana Carina Visintini (Cambiemos) y Lisandro Mársico (PDP - FPCyS). De ellos, solo los dos últimos tienen posibilidades de renovar su mandato. Los otros tres no buscan la reelección.



¿COMO FUE EN LAS PASO?

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el partido más votado fue el PJ, al conseguir 19115 (37.07%). Brenda Vimo fue la más votada a nivel individual (9220 votos, 17.88% del total). La sorpresa de aquella jornada fue Juan Senn, que al conseguir 5607 sufragios (3º a nivel individual, 10.87%) logró poner una cuña y alcanzar el segundo puesto de la nómina definitiva del oficialismo. Lo siguió Unidad Ciudadana (Sara Gentilini logró 2021 votos, el 3.92%), Héctor Puig (Rafaela Digna y Federal, 1424 votos, 2.76% del total) y Sara Marcante (Encuentro por Santa Fe, 843 votos, 1.63%). De ratificar la unidad peronista, podrá haber logrado retener los dos escaños que pone en juego.

Cambiemos quedó segundo, al alcanzar 13.542 votos. El más votado fue Germán Bottero, que quedó segundo a nivel individual (4361, 14.27% del total de votos). La contundencia en la interna relegó a Ana Carina Visintini (6.99%, 3603 votos) al tercer lugar de la lista definitiva. Detrás de ellos quedaron Pablo Sona (2197 votos, 4.26% del total) y el ARI con tal solo 381 votos -no llegó a tener representación en la lista definitiva-.

En tercer lugar, quedó el Frente Progresista Cívico y Social, al lograr 11433 votos (22.17%). El concejal demoprogresista Lisandro Mársico fue el cuarto más votado (5508, 10.68%). De esta forma, venció a María Alejandra Tiraboschi, la representante de Rafaela Puede Más, que en su primera participación electoral consiguió 4157 votos (8.06%, la quinta más votada a nivel individual). Mucho más atrás quedó la socialista Carolina Pelegry, quien obtuvo 1768 votos, un 3.42% del total de los votos).

El cuarto partido es la Junta Vecinalista Rafaelina, con Miguel Angel Acosta (hijo) como principal candidato. Fue otra de las sorpresas, al conseguir superar el límite de las PASO, al lograr 1.226 votos. Sin embargo, casi no hizo campaña. Ni antes, ni ahora.



EL RESTO DE LAS BANCAS

Hoy Cambiemos tiene 6 escaños: cuatro son del PRO y las otras dos de la UCR. Si renuevan las dos, cambiará la ecuación dentro de la coalición: serán 4 las radicales y 2 las del PRO (Raúl "Lalo" Bonino y Marta Pascual). SI llegara a conseguir 3 bancas, Ana Carina Visintini lograría la reelección y Cambiemos lograría tener mayoría absoluta propia.

El PJ tiene tres escaños y pone en juego 2. Jorge Muriel tiene mandato hasta 2021 y hoy sabrá quien lo acompañará.

El FPCyS tiene una sola: para seguir teniendo representación en el sexto piso, Mársico deberá revalidar su escaño. De aumentar, podrá recuperar la banca perdida con la salida de Natalia Enrico, hace 4 años.