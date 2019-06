Quartararo en Moto GP y Rodrigo poleman de Moto 3 Deportes 16 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA FRANCES./ Fabio Quartararo dominó en la categoría principal.

MONTMELO, España, 16 (AFP-NA). - El francés Fabio Quartararo (Yamaha STR) logró este sábado la pole position del GP de Cataluña de MotoGP, por delante del líder del Mundial, Marc Márquez (Honda), mientras Augusto Fernández y Gabriel Rodrigo saldrán primeros en Moto2 y Moto3 respectivamente.

Quartararo, que fuera el piloto más joven en conseguir una pole en MotoGP en el Gran Premio de España a principios de mayo, logró este sábado su segunda mejor posición en el año de su debut en la categoría reina del motociclismo. "Otra vez en pole position, está muy bien, sobre todo cuando hace diez días estaba siendo operado", dijo Quartararo tras la carrera a la televisión Canal+.

"Me preguntaba cómo iba a llegar a este circuito que me encanta, así que no estoy muy satisfecho de estar aquí hoy", añadió. El francés, de 20 años y operado hace apenas diez días de unas molestias en el antebrazo derecho, marcó un mejor tiempo de 1 minuto 39 segundos y 484 milésimas. Quartararo aventajó en 15 milésimas al español y actual líder del mundial de la categoría, Marc Márquez (Honda), que saldrá por detrás de él en la primera línea de la parrilla, completada por el también español Maverick Viñales (Yamaha).

La segunda línea de salida será enteramente italiana con Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), Valentino Rossi (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Ducati), segundo clasificado en el Mundial de pilotos y cuyo compañero Danilo Petrucci saldrá de la séptima posición. El español Álex Rins (Suzuki), tercer clasificado en el Mundial y que había marcado el mejor tiempo tras los tres primeros entrenamientos libres, se fue al suelo cuando tenía a mano la pole y quedó condenado a la octava posición.



ESTRENO EN MOTO 2

En Moto2, el español Augusto Fernández (Kalex) logró este sábado la primera pole position de su carrera con un mejor tiempo de 1 minuto 44 segundos 170 milésimas. Fernández estará acompañado en la primera línea de la parrilla por el suizo Thomas Luthi (Kalex), que se quedó a 21 milésimas del español este sábado, y el británico Sam Lowes (Kalex), tercero a 29 milésimas.

El compañero de equipo de Fernández y líder del mundial, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), saldrá de la séptima posición, un puesto por detrás del español Álex Márquez, que marcó el sexto mejor tiempo este sábado.



BIEN POR RODRIGO

En Moto3, el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) partirá de la primera posición tras realizar un nuevo récord de la pista de 1 minuto 48 segundos 450 milésimas en la segunda ronda clasificatoria. Rodrigo, séptimo poleman en siete mangas del mundial, aventajó en 21 milésimas al japonés Ai Ogura (Honda), que saldrá de la segunda posición, tras haber tenido que pasar por la primera ronda clasificatoria.

"No hemos buscado el récord pero hemos corrido con tranquilidad sabiendo que la primera fila estaba asegurada", afirmó Rodrigo tras la carrera. Desde la tercera posición partirá el italiano Tony Arbolino (Honda), mientras el líder del Mundial de la categoría, el español Arón Canet (KTM) saldrá en quinta posición, tras quedarse a 346 milésimas de Rodrigo.