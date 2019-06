Nuestra ciudad elige a su nuevo intendente entre cuatro postulantes Locales 16 de junio de 2019 Redacción Por Luis Castellano (PJ-Juntos), Leonardo Viotti (Cambiemos), Fernando Muriel (Rafaela Puede Más - Frente Progresista Cívico y Social) y Oscar Gasparotti (Podemos) disputarán desde las 8 y hasta las 18 de hoy la chance de gobernar a los rafaelinos a partir del próximo 10 de diciembre.

Llegó el día: los 78.000 rafaelinos habilitados para votar estarán en condiciones de determinar quien será el próximo Intendente de la ciudad a partir del próximo 10 de diciembre. Y deberán elegir entre cuatro candidatos: Luis Castellano (PJ-Juntos), Leonardo Viotti (Cambiemos), Fernando Muriel (Rafaela Puede Más - Frente Progresista Cívico y Social) y Oscar Gasparotti (Podemos).

El actual Intendente va por su tercer mandato, luego de haber llegado en 2011 y tratará de ratificar la hegemonía del Justicialismo en la ciudad.

Por su parte, Leonardo Viotti viene con el impulso de haber logrado en un récord en las elecciones de 2017 y de que Cambiemos venciera -por apenas 73 votos- al PJ.

Fernando Muriel se convirtió en el representante del Frente Progresista Cívico y Social, que polariza a nivel provincial con el PJ.

Finalmente, Oscar Gasparotti logró llegar gracias a una interpretación del Tribunal Electoral que le permitiera superar el límite impuesto en las PASO.



LOS NUMEROS DE LA PRIMARIA

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 28 de abril fueron las elecciones más parejas a Intendente desde muchísimo tiempo. De repetirse, estaremos ante un escenario nunca antes visto.

El Intendente Luis Castellano fue el político más votado: cosechó 17.820 votos, lo que representó el 35.23% del total de los votos válidos. El peronismo, en total, sumado los votos de Andrea Steinberger (fueron 1.220), que compitió por el sector del bielsismo- llegó a 37.64%.

Cambiemos tuvo cuatro candidatos a Intendente. El triunfador fue Leonardo Viotti, quien se quedó en el segundo lugar de los más votados de forma individual, al conseguir 9204, lo que represento el 18.19% del total de los votos. Pero, cuando se le sumaban todos los sufragios de los otros tres candidatos, la cifra de la coalición gobernante a nivel nacional ascendió a 19.113. Es decir, apenas 73 votos por encima del PJ.

En las PASO se lo puede considerar un empate técnico, pero si se repite en el día de hoy, la ciudad cambiaría de signo partidario a partir del 10 de diciembre.

Viotti hizo campaña con casi todos sus competidores, menos uno: Raúl "Lalo" Bonino, presidente del Concejo Municipal, quien no fue el domingo a la noche a demostrar la unidad y luego de unos días anticipó que no apoyaría la candidatura del radical. Hoy se verá cuánto afectó a Cambiemos esta decisión.

Fernando Muriel quedó como el tercero más votado (9194), pero apenas 10 votos por debajo que Viotti. Si bien ya tiene una larga trayectoria en la política, esta es la primera participación electoral. Fue a través de un partido vecinal, pero el sello que lo representa es el del Frente Progresista Cívico y Social. Deberá levantar el 18.17% conseguido en las PASO para lograr terciar en la pelea.

Finalmente, Oscar Gasparotti logró 1166 votos. Técnicamente, le faltaba uno para poder superar el límite del 1.5% del padrón electoral (77805). Pero, durante el escrutinio definitivo, logró que el Tribunal Electoral aceptara su propuesta: el padrón no debería contemplar a los extranjeros, que no tienen la obligación de votar. Es así que la vara bajó de 1167 a 1158 y le "sobraron" 8 votos.



A LA CAZA DE LOS VOTOS

Las diferentes coaliciones (PJ y Cambiemos) deberán retener los votos conseguidos en conjunto. Pero también hay otros lugares adonde "ir a pescar".

En primer lugar, aumentar la cantidad de votantes: solo participó el 69.86% del padrón. En una general, normalmente, se llega a un 75 o 78 por ciento. Estamos hablando de unas 4000 - 5000 personas más.

Además, hubo muchos votos anulados: 2.272, lo que representó un 4,18% del total de votantes. Seguramente, el error se dio como consecuencia de la enorme cantidad de candidatos. Ahora, ese porcentaje debería disminuir. Lo mismo podría pasar con los votos en blanco, que fueron 1.497, lo que representó un 2,87% de los votos válidos.

En total, podrían haber unos 8.500 votos que se sumen. Hoy se sabrá a quienes.