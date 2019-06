A las 18 comienza a levantarse la veda Locales 16 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde el viernes pasado a partir de las 8 y hasta las 18 de hoy, rige la veda electoral. se prohíbe la venta de alcohol en todos los rubros comerciales -desde las 20 del sábado 15, hasta las 21 del domingo 16-. En tanto, se autoriza a funcionar al Casino, bares, restoranes y locales bailables -que no podrán vender bebidas alcohólicas- hasta las 5 de la mañana del domingo 16, y se determinó que podrán reanudar las mismas actividades normalmente ese mismo día a las 21.

Cabe recordar, que el eventual incumplimiento de esa normativa dará lugar a que intervenga la Justicia, a fin de que aplique las sanciones previstas en el artículo 136 del Código Nacional Electoral.

Durante el período en que se desarrolle la elección -desde las 8 a las 18 del domingo- queda prohibida la realización de reuniones en ámbitos cerrados y espectáculos al aire libre de acuerdo a lo que especifica el artículo 71 inciso B del Código Electoral Nacional: “Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado”.

Por otra parte, no se permitirá el funcionamiento de salas de cines y de comercios destinados al expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas que deberán cerrar sus puertas desde las 8 hasta las 21 del domingo 16.