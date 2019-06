Argentina y Frozen, una aventura congelada Suplemento Economía 16 de junio de 2019 Por Guillermo Briggiler La dulce princesa de esta saga nos congeló la micro economía y también nuestros bolsillos. Con inflación, suba de tarifas y combustibles y salarios que se actualizan por debajo del índice de precios, nuestro poder de compra se "freeza".

Se estrena en 2019 la secuela de Frozen, Una aventura congelada. Dicen algunos que podría estar inspirada en la economía de nuestra Argentina.

Parecería que esta dulce princesa de Disney, Elsa, nos lanza su frío y logró lo que hace unos meses parecía imposible, congelar el tipo de cambio al punto de que con una inflación que no afloja, volveremos en breve a hablar de un dólar atrasado. Con la venta de los u$s 60 millones por día que realiza el Tesoro, las liquidaciones por exportación en tiempos de venta de granos y esto sumado a buenas reacciones en el mercado con la confirmación de las fórmulas presidenciales, tenemos una banda cambiaria entre $ 51 y $ 39, pero que observamos con tendencia a mantenerse en el centro de esta, $ 45, valor que se toma de referencia en los negocios.

Con la publicación de la inflación del mes de mayo pasado, se alcanza un valor de 57.30% interanual y la devaluación del tipo de cambio en dicho período acumula el 50%. Esto nos muestra que la tasa de cambio comienza a lucir atrasada y que tendríamos que ver en los próximos meses una inflación más atemperada. También los próximos meses nos deberían mostrar tasas de interés bajando, aunque levemente, de los niveles estratosféricos en los que se encuentra. Habrá que ver que dispone el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, con escaso margen de acción por cierto.

Pero la labor de Elsa no terminó ahí, nos congeló la micro economía y congeló nuestros bolsillos.

Con inflación, suba de tarifas, suba de combustibles y salarios que se actualizan por debajo del índice de precios, nuestro poder de compra se freeza. Parece que los fríos del invierno no solo se sienten en el clima, sino también en nuestra capacidad de consumo. Frente a esto recomendamos realizar presupuestos mensuales. Los ingresos suelen ser estables, tanto para los asalariados como los cuentapropistas, el aguinaldo juega para ambos ya que muchas veces este hace que se aproveche a contratar o realizar gastos y consumos con el mismo. Los cuentapropistas deben realizar acciones para captarlo y que el mismo sea gastado en sus servicios o en su comercio. Luego que tenemos que ir por el lado de los gastos, estos no siempre son tan estables, pero en muchos casos podemos preverlos. Hay que tener presente que los electrodomésticos se rompen, llegan nuevos hijos, deseamos hacernos una escapadita de fin de semana o nos visita ese pariente que hace mucho no vemos y queremos alojar en casa.

Sería sano tener siempre una pequeña reserva como ahorro para hacer frente a imprevistos, pero en nuestra economía argentina esto es difícil. De manera que al realizar nuestro presupuesto mensual proponemos dividir nuestros gastos entre imprescindibles y prescindibles. Esta es una manera de jerarquizar los gastos y luego aplicar nuestros ingresos comenzando con los primeros, los imprescindibles, como el alquiler o las cuotas de préstamos, el mínimo de la tarjeta de crédito y otros gastos en los que deba incurrir para el normal funcionamiento de mi economía.

Luego debemos seguir por los más onerosos respecto a su costo (tasa de interés) o presión que pueda ejercer el acreedor y posteriormente llegan los prescindibles. En este último debemos ser precavidos de no caer en la tentación de usar la tarjeta de crédito y buscar la manera de evitarlos o reemplazarlos. Entre los prescindibles encontramos las salidas al cine o a cenar, gastos en indumentaria y los regalos entre otras cosas.

Muchas veces valoramos mucho más cosas que no son materiales, por ejemplo en el Día del Padre, les proponemos que sean creativos con los regalos, ya que es muy probable que los papás de todas las edades esperen un presente que materialmente no puede ser suplido y valoren mucho más una torta, una caminata o unos mates con sus bizcochitos preferidos que un costoso paquete.

Frozen podrá congelar la economía, pero nunca nuestros corazones.



