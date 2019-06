En busca de Albino Verón

Por Edgardo Peretti



(NOTA 4)



En realidad, en un principio pensamos que no sería difícil hallar alguna huella de Albino Verón.

Pero no fue así.

Los registros de las redes y la consulta a los archivos de las diferentes organizaciones existentes en aquella década del sesenta son tan efímeros como terminantes: sólo registran dos peleas en el campo rentado: una perdida y otra sin decisión, ambas ante Monzón.

Un intento de búsqueda más detallado sólo nos dio con ese nombre a un pastor evangélico extranjero. Cuando uno intenta investigar, en este caso buscar a una persona, los archivos parecen cobrar vida; o son generosos o se muestran esquivos hasta la intolerancia. Aquí, ni siquiera hubo que llegar a esos puntos, ya que nada hallamos.

Lo mismo sucede con las personas. De tanto repetirse, las versiones se van diluyendo hasta la nada y lo poco que dejan son retazos de una historia que pocos vivieron y, menos, recuerdan. Qué lindo hubiese sido tenerlo a mano al maestro Leonello! Pero él también terminó su camino por este plano.

La última intentona, el manotazo de ahogado o la piña salvadora, ya que hablamos de boxeo, la fuimos a buscar a la Federación Argentina de Box. Pensamos, con cierta lógica que allí estaba el secreto final. Pero no hubo milagro; terminamos perdiendo por puntos y sin revancha a la vista. Los archivos existentes nada revelan ya.

Pero el destino siempre juega. De local o visitante; aún como neutral. La tarde se llenaba de lluvia frente al edificio de la calle Castro Barros y cuando estábamos pidiendo la toalla se acercó el destino:

- ¿Usted es de Rafaela?

- Sí.

- Yo soy Darío Matteoni. Le gané a Tito Giovannini y fui campeón del mundo de los mediopesados…..Fui pupilo de Monzón.

(Termina en la próxima entrega)