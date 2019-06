Rocío, con el alta Policiales 15 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Rocío, la adolescente de 13 años que sobrevivió a la trágica persecución policial ocurrida en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, fue dada de alta ayer en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde permaneció internada durante más de tres semanas. La joven, que había sufrido múltiples fracturas y traumatismos cuando el auto en el que encontraba con sus amigos terminó estrellado contra un camión cuando era perseguido por policías que realizaban disparos, había experimentado una notable mejoría en los últimos días y una semana atrás le retiraron el respirador. "Salimos re felices del hospital y ahora estamos acá con mi familia que nos esperó y con mis otros hijos que hacía 25 días que no los veía. Rocío está muy emocionada", contó ante la prensa Luana, la madre de la adolescente este viernes por la tarde. Además, la mujer agregó que su hija "habla muy poquito porque por ahora no puede abrir la boca" por las intervenciones quirúrgicas que tuvo. "Los médicos dijeron que fue un milagro después de las dos semana que pasamos", indicó Luana, quien contó que su hija ya sabe del fatal desenlace de sus amigos y que no recuerda nada del día de los hechos. La noticia sobre el alta de la adolescente había sido confirmada este viernes por la mañana por el director médico del Hospital El Cruce, Gabriel González Villamonte, quien sostuvo que la adolescente se encontraba "lúcida y consciente" y que su evolución había sido "continua y permanente". Al accidente sólo sobrevivió Rocío, mientras que se comprobó que el cuerpo de uno de los chicos, Gonzalo Domínguez, de 14 años, presentaba una herida de bala. Los otros fallecidos fueron Aníbal Suárez, 22 años; Danilo Sansone, y Camila López, ambos de 13. Por el hecho, en el que se probó que los policías realizaron disparos contra el auto en el que iban los chicos, hay más de una docena de detenidos, entre ellos el secretario de Seguridad del distrito.