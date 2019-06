Rosatti y Lorenzetti piden por respeto a la Justicia Nacionales 15 de junio de 2019 Redacción Por Rechazaron los dichos de Alberto Fernández de modificar sentencias judiciales.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- Los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti coincidieron ayer en advertir que modificar sentencias judiciales "afecta seriamente la división de poderes" y plantearon que los políticos deben respetar los fallos de la Justicia "aunque no los compartan".

De esta forma, los dos integrantes del máximo tribunal se refirieron a los dichos del precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien semanas atrás había planteado que en caso de ganar las elecciones iba a "revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica".

El dirigente peronista había aludido así a las causas por presunta corrupción que se siguen contra la ex presidenta Cristina Kirchner y contra ex funcionarios de su gestión, algunos de ellos en prisión.

"La independencia de los jueces es una política de Estado.

Querer eliminar al Poder Judicial o modificar sentencias por medio de una ley afecta seriamente la división de poderes", afirmó Lorenzetti.

El ex presidente del máximo tribunal remarcó que "la Corte ha dado muestras claras en los últimos diez años de que eso no es admisible", de acuerdo a declaraciones recogidas por el portal Infobae.

Por su parte, su par Rosatti se mostró en la misma sintonía, al reclamar que los políticos respeten "las decisiones judiciales aunque no las compartan" y advertir que el Poder Judicial "debe su existencia y su vigencia" a la Constitución Nacional, por lo que "no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales".

"El legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica. Pero todos los poderes tienen su límite en la Constitución Nacional", manifestó el magistrado al hablar ante las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Días atrás, el actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, había salido al cruce de las palabras de Fernández y había reclamado "distinguir entre militar y juzgar, entre juzgar y hacer política".