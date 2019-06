Fiscal citó como testigo a Lavagna Nacionales 15 de junio de 2019 Redacción Por Buscan determinar si lo tentaron con dinero para declinar su candidatura

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello citó ayer al Roberto Lavagna a declarar como testigo en una investigación preliminar para determinar si el ex ministro de Economía fue tentado con una suma millonaria para declinar su precandidatura presidencial.

La citación se da en el marco de una investigación preliminar, luego de escuchar en declaración testimonial a un grupo de periodistas para determinar de dónde surgieron los rumores sobre el presunto ofrecimiento.

Di Lello encaró la investigación a partir de una publicación hecha hace unos días que indicaba que Roberto Lavagna habría recibido una propuesta de 8 millones de dólares para bajarse de la precandidatura presidencial. Luego de la preliminar, el propio fiscal determinará si existen elementos de fondo para encarar una causa o bien si se desestima todo por falta de pruebas.

Tras ser citado, Lavagna continuó este viernes con su visita a Mar del Plata y señaló que Consenso Federal 2030 está integrado por "parte del justicialismo, el socialismo y el GEN".

"Gracias a las conversaciones y a la integración con Juan Manuel Urtubey, se sumó otro pedazo más del peronismo que estaba con Alternativa Federal. Hay mucha gente de la sociedad civil trabajando con nosotros que piensa que tiene que intervenir más en política", resaltó el economista.

Sostuvo, en tanto, que "para poner en marcha la economía hay que ponerle más plata en el bolsillo de los argentinos, para que se active la demanda y genere la reactivación".

A su entender, esto debe ser "de manera progresiva y sin magia" e insistió en que "si no hay demanda no hay reactivación".

"Hay que hacer una rebaja importante de impuesto a las Pymes.

Esto es llevar a cero el impuesto a las ganancias, cosa que ya hicimos en 2005 (cuando era ministro de Economía), siempre y cuando inviertan y reinviertan para crear puestos de trabajo. Esos son faros de arranque para empezar a mover la economía", agregó Lavagna.