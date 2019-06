Fernández y Massa juntos en campaña Nacionales 15 de junio de 2019 Redacción Por Ya recibieron invitaciones para estar mañana en Santa Fe.

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comenzarán a compartir actividades de campaña tras cerrar su acuerdo electoral, en la previa a la resolución de los lugares en las listas.

Mientras sigue la incógnita sobre qué lugar ocupará Massa en la alianza, pero crece la versión de una postulación a primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Fernández y el tigrense ya recibieron invitaciones para estar

mañana en Santa Fe -se eligen gobernador, legisladores provinciales, intendentes y presidentes comunales) y visitar otras provincias.

El diputado del Frente Renovador Raúl Pérez aseguró que el precandidato presidencial y Massa tendrán una "agenda conjunta de trabajo" y "están invitados a varias provincias".

"Ya tienen algunas visitas conjuntas. Probablemente el día de mañana y también el domingo están invitados a Santa Fe también a ver el resultado de la elección. Están invitados a varias provincias", afirmó Pérez.

El negociador del Frente Renovador no descartó que Massa compita en internas contra Fernández y evaluó que también es posible una candidatura a diputado para el líder de su partido: "Por supuesto, todo es posible".

"Hay un clima de trabajo muy lindo. Son dos personas que se conocen de hace muchos años. El equipo tanto de (José Luis) Gioja como los muchachos del kirchnerismo han generado un clima de apertura y de trabajo que permite ampliar a los que tienen que opinar y colaborar", indicó Pérez en declaraciones a radio La990.

El diputado señaló que la posibilidad de que Massa también sea precandidato a presidente en el marco del Frente de Todos de cara a las primarias de agosto "es una posibilidad que se analiza de una manera diferente; en la conveniencia o no de no darle ventajas a un gobierno que tiene muchísimas dificultades".

"En los próximos días va a haber agenda conjunta de trabajo", adelantó el legislador, quien indicó que en ese contexto "se va a definir el rol de Sergio en la campaña nacional".

Por su parte, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, consideró que "a esta altura" no habrá "internas" en el Frente de Todos.

Luego de haber participado este jueves de un encuentro con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la sede de su gremio, el sindicalista puntualizó: "No percibí la sensación que haya un cambio en la fórmula Fernández-Fernández".

"Se va a respetar que el acuerdo con Sergio Massa es una coalición de partidos", explicó Palazzo en declaraciones a radio La Red.

Además, se mostró confiado en el apoyo de sindicatos al binomio opositor, al señalar que "no todos (los gremios), pero parte de la CGT se va a terminar encolumnando en la fórmula Fernández- Fernández".

Recordó que en enero pasado tuvo "una reunión con Cristina"y vi que cambió, tuvo un acto de grandeza", al plantear una candidatura a vicepresidenta.

Palazzo criticó en forma paralela la incorporación del senador Miguel Ángel Pichetto al oficialismo y consideró que "es la consolidación de políticas que nos llevaron hacia donde estamos".